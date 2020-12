Banco di Sardegna Sassari - De' Longhi Treviso Basket 97-93

Di Daniele Fantini. Ancora una volta, coach Gianmarco Pozzecco dimostra che, anche nella pallacanestro moderna, il "triplo lungo" può rivelarsi funzionale. Anzi, vincente. Con il trittico composto da Jason Burnell, Justin Tillman e Miro Bilan, Sassari costruisce un break di 19-9 nel secondo periodo fondamentale per replicare all'avvio rovente di una Treviso volata anche sul +12 grazie a un avvio rovente da 29 punti nel primo con 6/9 dall'arco. Ripresa in mano l'inerzia della partita con una difesa che scherma ogni varco grazie al dinamismo eccezionale delle ali americane e all'inevitabile calo delle percentuali nel tiro pesante degli avversari (40-38 all'intervallo lungo), la Dinamo prosegue sull'onda positiva anche nel terzo periodo, quando, riacquisito un assetto più classico, riesce a sprigionare la sua potenza offensiva diffusa. Ribaltato completamente il volto della gara e volato a +12, il Banco soffre un piccolo giro a vuoto nel finale del terzo periodo, dove Treviso ritrova fiducia grazie a un paio di canestri facili realizzati sulla scia di buone difese. Coprendo i propri svantaggi fisici con una zona 2-3 e affidandosi in attacco a David Logan e all'unico momento positivo di Christian Mekowulu, la De'Longhi ha la forza di rientrare fino al -1 ma non la profondità e la continuità per azzardare il sorpasso. Nel finale rovente, Sassari riprende inerzia con un and-one decisivo di Burnell e mette in ghiaccio il risultato dalla lunetta.

Jason Burnell si merita il premio di MVP del pomeriggio per le cifre ammassate (20 punti, 10 rimbalzi, 3 stoppate) ma anche e soprattutto per quel bagaglio di intangibles (fisicità, atletismo, combattività, versatilità) rovesciato in una partita dominata sul lato emotivo prima che su quello tecnico. Ottimo primo tempo per Miro Bilan (17 punti), poi calato nella ripresa per stanchezza, nervosismo e problemi di falli, ma la spalla migliore per Burnell è quella del "gemello" Justin Tillman, capace, proprio come lui, di portare una ventata energetica incontenibile dalla panchina (14 punti, 6 rimbalzi in 19'). Cinico Eimantas Bendzius (17 punti, 3 triple), letale Filip Kruslin (11 punti, fondamentale per tenere la Dinamo a contatto nel primo periodo), ordinato e intelligente Marco Spissu, autore di 10 assist, roccioso Stefano Gentile (9 punti, 6 rimbalzi).

Mentre Sassari riporta il proprio record in attivo (5-4) cercando di staccarsi dal gruppone di centro-classifica, Treviso compie il percorso inverso (4-5) ma con la consapevolezza di aver battagliato a lungo e con merito contro una delle squadre più forti del campionato. David Logan festeggia il suo ritorno di avversario al Palaserradimigni dopo i successi del 2015 con un pomeriggio da 25 punti (5/11 dall'arco) che ben descrivono la grandezza di un giocatore intramontabile, mentre DeWayne Russell lo accompagna con una gara di grande solidità e cervello aggiungendone 20 con 6 assist. Positivo Nikola Akele, partito fortissimo e poi ripresosi nel quarto periodo (17 punti, 6 rimbalzi) discreto Matteo Imbrò nonostante percentuali al tiro opache (9 punti, 4 assist ma 2/9), efficace a sprazzi Christian Mekowulu (7 punti, 7 rimbalzi), ancora una volta costretto a lottare con i problemi di falli, meno incisivo del solito Michal Sokolowski (9 punti, 6 rimbalzi), autore di un avvio-sprint poi non sostenuto col passare dei minuti.

Sassari : Spissu 7, Gentile 9, Bendzius 17, Burnell 20, Bilan 17; Treier, Kruslin 11, Katic 2, Tillman 14. N.e.: Devecchi, Re, Gandini. All.: Pozzecco.

: Spissu 7, Gentile 9, Bendzius 17, Burnell 20, Bilan 17; Treier, Kruslin 11, Katic 2, Tillman 14. N.e.: Devecchi, Re, Gandini. All.: Pozzecco. Treviso: Russell 20, Logan 25, Sokolowski 9, Akele 17, Mekowulu; Vildera, Imbrò 9, Chillo 2, Carroll 4, Piccin. N.e.: Bartoli. All.: Menetti.

Germani Brescia - Umana Reyer Venezia 71-69

A cura di Davide Fumagalli. La Germani Brescia si complica più volte la vita ma alla fine riesce a spuntarla in volata 71-69 contro l'Umana Reyer Venezia nell'11esima giornata di Serie A. Quarta vittoria in campionato per la Leonessa, la seconda di fila con coach Buscaglia, mentre per la Reyer di De Raffaele è il quinto ko stagionale, l'ottavo consecutivo considerando anche l'Eurocup e levando la vittoria contro Roma, ritiratasi dal campionato. Per Brescia un successo meritato al netto del -17 a rimbalzo e del 5 su 22 da tre: buone prestazioni di Chery, 13 punti, di Crawford, 12, e di Ristic, 10 con 6 rimbalzi; decisivo Vitali col canestro che di fatto è valso la vittoria. Per Venezia, ancora senza Watt e Mazzola, non bastano i 22 punti di Daye, gli 11 di De Nicolao e i 10 a testa di Chappell e Fotu: la Reyer paga gli errori ai liberi, 17 su 26, ma soprattutto le troppe palle perse, ben 16, una costante che ha più volte causato gli svantaggi dei lagunari.

Al PalaLeonessa il via è tutto della Germani Brescia che è ottima in difesa e in attacco trova con Burns, Chery e Crawford i canestri per l'immediato 13-4 che diventa 19-9. Venezia non ha risposte, sbatte contro la formazione avversaria, chiude il primo periodo sotto 23-12 (0 su 4 da tre e 6 perse) e in avvio di secondo quarto crolla a -15 dopo il jumper di Kalinoski per il 27-12. Dopo il secondo timeout di De Raffaele l'Umana Reyer torna in campo diversa, Chappell e De Nicolao segnano da tre per il -10, e la gara pare riaprirsi ma Brescia risponde con Moss e Parrillo per il nuovo +12 sul 36-24. La formazione di Buscaglia però incappa in qualche problema di falli (3 per Moss, Crawford e Kalinoski), viceversa la Reyer trova ritmo e coi canestri degli ispirati Daye e De Nicolao, rimonta fino al -3 sul 38-35 con cui si torna negli spogliatoi.

La ripresa inizia come l'avvio di gara, con Brescia che approfitta di un approccio molle e spaesato di Venezia, e il vantaggio Germani che torna a +12 grazie a Chery, a Cline e a una bomba di Crawford. Dopo il timeout di De Raffaele la Reyer si desta e torna a -7, poi una nuova fiammata di Brescia fa sì che la squadra di Buscaglia si riporti a +15 sul 57-42, e ancora Fotu e De Nicolao rosicchiano lo scarto per il 59-47 del 30'. La musica non cambia nel quarto quarto, l'elastico è sempre il medesimo tra i 14 e i 6 punti: infatti, una volta sprofondata a -14, Venezia trova modo di rimontare pian piano pur con qualche errore di troppo ai liberi e con De Nicolao che fallisce la bomba del -1, ma sono Chappell e Daye a fare addirittura -2 sul 69-67. Nell'ultimo minuto però la Germani non trema, si affida a Luca Vitali e il suo leader segna il jumper del 71-67. L'ultimo possesso di Venezia non è perfetto, Daye segna a rimbalzo dopo aver corretto il suo errore e subisce il fallo, ma con 8 decimi e 2 punti di ritardo è sostanzialmente finita: infatti l'ex Spurs sbaglia il libero apposta ma la palla finisce nelle mani dei padroni di casa che possono festeggiare sul suono della sirena.

In settimana le due squadre scenderanno in campo in Eurocup per il decimo e ultimo turno della prima fase, entrambe martedì 15 ed entrambe in trasferta: Venezia in Turchia col Bahcesehir e Brescia in Francia col Boulogne Metropolitans. Poi nel weekend di nuovo Serie A: la Germani giocherà a Desio con Cantù mentre la Reyer riceverà Varese al Taliercio.

Brescia : Bertini ne, Cline 6, Vitali 6, Parrillo 3, Chery 13, Bortolani 2, Ristic 10, Crawford 12, Burns 5, Kalinoski 9, Moss 5, Ancellotti ne. All. Buscaglia.

: Bertini ne, Cline 6, Vitali 6, Parrillo 3, Chery 13, Bortolani 2, Ristic 10, Crawford 12, Burns 5, Kalinoski 9, Moss 5, Ancellotti ne. All. Buscaglia. Venezia: Casarin, Stone 3, Bramos 4, Tonut 4, Daye 22, De Nicolao 11, Vidmar 5, Chappell 10, D’Ercole ne, Biancotto ne, Fotu 10, Bellato ne. All. De Raffaele.

Allianz Pallacanestro Trieste-Virtus Segafredo Bologna 60-77

Di Daniele Fantini. Ci aspettavamo un ritorno in campo difficile per l'Allianz dopo il lungo stop per i contagi da coronavirus e così è stato. Soprattutto se, dall'altra parte della barricata, si presenta una Virtus Bologna ferita dalla sconfitta dello scorso weekend con Sassari e scombussolata dall'affaire Djordjevic, destinato a lasciare altri strascichi nel corso della stagione. Parlando di strascischi, più che quelli fisici dettati dal focolaio di coronavirus, Trieste paga soprattutto l'impatto con il parquet dopo una pausa così lunga, con evidente mancanza di ritmo-partita e annacquamento di quelle alchimie costruite a inizio stagione.

Il primo periodo è la fotografia perfetta della serata, nonché momento decisivo della partita in sé. Trieste si sblocca soltanto dopo cinque faticosissimi minuti, mentre Bologna azzanna con uno 0-8 costruito con la fisicità dei lunghi (Gamble e Ricci) e rintuzza con l'ottimo impatto di Alessandro Pajola dalla panchina (8 punti in 17') per il 7-20 al primo riposo. Lo scenario di un'Allianz confusa e una Virtus cinica nel punire ogni minimo errore avversario non muta nei minuti successivi: Pajola continua a premere, e sono poi Ricci, Markovic e Hunter ad allargare la forbice oltre i 20 punti di vantaggio (15-36), scrivendo virtuamente la parola fine a poco più della metà del secondo periodo.

Con la partita ormai segnata (25-43 all'intervallo lungo), la mente più libera e un minimo di confidenza ritrovata con il trascorrere di minuti, Trieste rispolvera qualche vecchio meccanismo innescando prima Marcos Delia (13 punti che confermano la bontà della scelta di Dalmasson di schierarlo al posto di Devonte Upson nel turnover) e sparando poi a raffica con Davide Alviti (9 punti, 3/4 dall'arco), accesosi improvvisamente dopo un lungo torpore insolito per un ragazzo reduce dalla sua prima esperienza in Nazionale. Arroccandosi su una zona 2-3 che scommette sulle scarse percentuali dall'arco avversarie (5/27, 18.5%) e sfruttando il fisiologico calo di concentrazione di una Virtus ormai sicura di aver intascato la vittoria da tempo, Trieste rientra fino al -12 (53-65) con un paio di bombe di Juan Manuel Fernandez (8 punti, 6 assist dalla panchina) e si ritrova in mano anche la chance, non concretizzata, per tornare in singola cifra di svantaggio all'inizio del quarto periodo.

Il fremito di allarme scuote Bologna quel che basta per una rapida quanto violenta reazione: Julian Gamble (MVP con 18 punti e 11 rimbalzi) torna a macinare punti e spallate sotto canestro, mentre Kyle Weems (grande spalla a quota 11) confeziona in solitaria un contro-break di 0-7 (53-72) per chetare l'ultima fiammella di speranza alabardata. Non servono gli straordinari da Milos Teodosic in una partita controllata con facilità: il serbo, peraltro poco brillante, si ferma a soli 5 punti e 5 assist in uscita dalla panchina con 1/7 al tiro.

Trieste : Laquintana 2, Doyle 15, Alviti 9, Grazulis 6, Udanoh 2; Fernandez 8, Delia 13, Henry 5, Cavaliero. N.e.: Coronica, Arnaldo. All.: Dalmasson.

: Laquintana 2, Doyle 15, Alviti 9, Grazulis 6, Udanoh 2; Fernandez 8, Delia 13, Henry 5, Cavaliero. N.e.: Coronica, Arnaldo. All.: Dalmasson. Virtus Bologna: Markovic 5, Abass 6, Weems 11, Ricci 9, Gamble 18; Tessitori 2, Deri, Pajola 8, Alibegovic 2, Adams 1, Hunter 10, Teodosic 5. All.: Djordjevic.

Openjobmetis Varese - UNAHOTELS Reggio Emilia 76-89

Dolomiti Energia Trentino - Acqua S.Bernardo Cantù 74-73

A cura di Davide Fumagalli. Seconda vittoria di fila, quarta nelle ultime cinque e sesta complessiva in campionato per la Dolomiti Energia Trentino che supera in volata 74-73 l'Acqua S.Bernardo Cantù nell'ultimo match in programma dell'11esima giornata e si porta a 12 punti in classifica. Per i brianzoli invece è la terza sconfitta esterna in una settimana, la settima complessiva e la sesta consecutiva se si esclude il successo contro la Virtus Roma, ritiratasi dal campionato. Il match è divertente, l'Aquila tocca il +16 nel secondo periodo ma poi è costretta ad inseguire per buona parte di ripresa e si impone con un 6-0 finale, col canestro decisivo di JaCorey Williams in schiacciata: sono 25 i punti del lungo mancino, 17 quelli di Sanders (15 nel primo tempo) e 14 quelli di Browne con 6 assist. In casa Acqua S.Bernardo non bastano i 17 punti di Jazz Johnson, colpevole però di un brutto possesso finale per poterla vincere, e le doppie doppie di Kennedy, 10 punti con 13 rimbalzi, e di Pecchia, 12 più 12: c'è rammarico soprattutto perchè Cantù sembrava in controllo nel finale, anche per il dominio a rimbalzo nel corso di tutto il match (42 a 28, 12 a 6 in attacco).

Il match del PalaTrento vede un avvio equilibrato, con i padroni di casa spinti da Gary Browne (10 punti nel solo primo periodo) e avanti 23-18 alla prima pausa con la bomba di Andrea Mezzanotte. Cantù resta a galla con Woodard e Leunen ma all'inizio del secondo quarto crolla a -16 sul 36-20, colpita da un indemoniato Sanders, autore di 15 punti tutti nel periodo. L'Acqua S.Bernardo però non si scompone, prosegue col suo dominio a rimbalzo e pian piano accorcia il divario: le triple di Thomas e Johnson, l'ottimo lavoro in area di Kennedy e Pecchia, permettono ai brianzoli di tornare a ridosso di Trento e andare all'intervallo con un insperato -2, 42-40.

Nella ripresa il canovaccio si inverte, con Cantù a comandare a Trento a inseguire. L'Acqua S.Bernardo parte 8-0 e sorpassa sul +6, poi addirittura +8 sul 54-46 coi liberi di Johnson. La Dolomiti Energia non ci sta, viene presa per mano da JaCorey Williams e il lungo mancino, in ombra nel primo tempo, inizia a macinare canestri e firma il sorpasso sul 58-57 a 30'. Nell'ultimo quarto l'Aquila prosegue nella sua inerzia e vola a +5 ma Cantù, spinta dai soliti Pecchia, Leunen e Johnson, torna sotto, e soprassa sul 69-65 con una bomba di Woodard. Poco dopo Pecchia e Johnson spingono l'Acqua S.Bernardo fino al 73-68 e pare fatta. Invece la squadra di Pancotto si ferma, quella di Brienza invece riprende grinta, e con Williams e Browne arriva a -1. Nell'ultimo minuto Leunen sbaglia da tre, Browne invece penetra e trova Williams per la schiacciata del sorpasso a 9 secondi dal termine. L'ultima chance ce l'ha quindi Cantù ma Johnson pasticcia, la difesa in maglia nera è perfetta e quindi gli ospiti non riescono di fatto a tirare, consegnando così il successo alla Dolomiti Energia.

Nella prossima settimana le squadre avranno ancora un doppio impegno: Trento giocherà in casa con Gran Canaria in Eurocup e poi a Trieste mentre Cantù avrà un doppio impegno casalingo, il recupero con la stessa Trieste e poi il derby lombardo con Brescia.

Trento : Martin 6, Williams 25, Browne 14, Forray 5, Sanders 17, Conti ne, Ladurner, Lechthaler ne, Pascolo 4, Mezzanotte 3, Jovanovic ne, Morgan, Maye ne. All. Brienza.

: Martin 6, Williams 25, Browne 14, Forray 5, Sanders 17, Conti ne, Ladurner, Lechthaler ne, Pascolo 4, Mezzanotte 3, Jovanovic ne, Morgan, Maye ne. All. Brienza. Cantù: Johnson 17, Woodard 13, Pecchia 12, Thomas 9, Kennedy 10, Baparape ne, La Torre 4, Lanzi ne, Bayehe ne, Leunen 5, Procida 3, Caglio ne. All. Pancotto.

