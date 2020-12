Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari 75-95

Di Daniele Fantini. Archiviata la dolorosa sconfitta di domenica al Forum, Sassari si concede un piccolo regalo di Natale anticipato andando ad espugnare con forza e personalità il PalaRadi nel recupero della nona giornata, successo che le permette di formare un terzetto con Trento e Reggio Emilia al diretto inseguimento del terzo posto tenuto dalla Virtus Bologna.

Serie A Il nuovo che avanza: Davide Alviti sta fiorendo a Trieste 21/12/2020 A 11:07

Dietro la testa a tutto campo: Miro Bilan inventa assist come Teodosic

Il sacco di Cremona matura in un terzo periodo fiammante da 12-29 in cui il Banco trova consistenza difensiva dopo un primo tempo equilibrato (41-41 all'intervallo lungo) e grande fluidità nella metacampo opposta grazie alla salita in cattedra di Eimantas Bendzius, decisivo con i suoi 22 punti (11 nel solo terzo quarto) per fornire una solida spalla a Miro Bilan, troneggiante nei primi venti minuti e autore della sua seconda miglior prestazione stagionale con 25 e 10 rimbalzi (il top restano i 29 nella sconfitta con Brindisi dell'8° turno).

Peppe Poeta pesca Jarvis Williams per una schiacciata da Top 10

La potenza fisica di Sassari nel verniciato è fondamentale per mettere in difficoltà Cremona già dalle prime battute, quando Marcus Lee, schierato titolare in un quintetto pesante, si ritrova gravato di tre falli dopo solo otto minuti di gioco. La Vanoli trova insperata linfa con l'assetto più leggero, spinta dalle giocate atletiche di Jarvis Williams (16 punti, 7 rimbalzi), dalle fucilate di Daulton Hommes (18 punti) e dall'unica vampata di TJ Williams (10) sul finire del secondo periodo, ma, incappata in una serata modesta nel tiro da fuori (7/27), non ha la solidità necessaria per reggere quando Sassari riesce a esprimere il suo intero arsenale offensivo. Stefano Gentile (10) rintuzza fino al +20 di inizio quarto periodo (53-73), quando una piccola fiammella accesa con un breve passaggio a zona dà l'ultima illusione ai padroni di casa (60-73 con Hommes e Jarvis Williams): è Justin Tillman (14 punti dalla panchina), indiavolato vicino a canestro, a ispirare quasi in solitaria un controbreak di 0-11 che lancia i titoli di coda.

Cremona : TJ Williams 10, Cournooh 13, Hommes 18, J. Williams 16, Lee 2; Mian 7, Poeta 6, Palmi 3. N.e.: Trunic, Donda. All.: Galbiati.

: TJ Williams 10, Cournooh 13, Hommes 18, J. Williams 16, Lee 2; Mian 7, Poeta 6, Palmi 3. N.e.: Trunic, Donda. All.: Galbiati. Sassari: Spissu 3, Gentile 10, Bendzius 22, Burnell 13, Bilan 25; Katic, Treier, Kruslin 8, Tillman 14. N.e.: Gandini, Re, Devecchi. All.: Pozzecco.

Highlights: Cremona-Sassari 75-95

* * *

Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro Trieste 81-66

Di Marco Arcari. 2° successo in 3 giorni per l’Umana Reyer Venezia, che vince il recupero dell’8° turno di LBA 2020-21 contro l’Allianz Pallacanestro Trieste e compie un bel balzo in ottica Final Eight di Coppa Italia. Coach De Raffaele decide di schierare Julyan Stone da 4 tattico già in quintetto e tocca allora a Stefano Tonut creare vantaggi e assist, specie per le bombe di Michael Bramos (2/2). L’Allianz sfrutta soprattutto il gioco interno di Marcos Delia e le iniziative degli esterni, ma la coppia Vidmar-Chappell confeziona un break di 5-0, in chiusura di 1° quarto, e lancia la Reyer sul 20-16. Il parziale dei padroni di casa si allunga fino al 10-0, coronato dalla bomba di Luca Campogrande, ma Juan Manuel Fernandez sembra in serata di grazia e risponde con 2 bombe consecutive per il 25-24 al 13’. I turnovers (9 nel 1° tempo) limitano non poco l’attacco ospite, mentre Mitchell Watt comincia a fare la differenza in entrambi i pitturati e Tonut inizia a bruciare la difesa biancorossa con le solite, incontenibili, penetrazioni (33-27). Nel momento migliore di Trieste, col solito Fernandez come go-to-guy, Davide Casarin riesce a fare la differenza in tutte e due le metà campo. Bramos lo imita, realizzando un 5-0 personale, e così l’Umana Reyer torna a +6 (45-39) proprio al 20’.

Watt continua a fare la differenza nel pitturato dell’Allianz, lanciando gli orogranata al primo vantaggio in doppia cifra di serata (49-39). La squadra di coach Dalmasson risponde però con uno 0-9, in cui Mike Henry e Ike Udanoh sono assoluti protagonisti, costringendo la panchina di casa al timeout (49-48 al 24’). I parziali continuano a caratterizzare il match, così come le perse degli ospiti. Austin Daye sale in cattedra e propizia il 16-0 di contro-break con 10 punti consecutivi (65-48 al 27’). Gasper Vidmar si trasforma in un mastino difensivo, incrinando ulteriormente le certezze offensive biancorosse, e chiude il 3° quarto col layup che frutta il +20 (70-50). Venezia si rilassa un po’ e allora Trieste tira fuori l’orgoglio: 0-7, con Milton Doyle sugli scudi, e partita ancora apertissima al 35’ (73-59). Servono allora 2 triple in fila di Andrea De Nicolao per mettere in ghiaccio la vittoria orogranata. MVP ovviamente Daye, protagonista del parziale decisivo e autore di 16 punti e 9 rimbalzi, ma buona prova corale della squadra di coach De Raffaele. Per Trieste pesano, come macigni, le 19 palle perse e i 10 liberi sbagliati (a fronte di 21 tentativi).

Udanoh suggella la transizione di Trieste con la schiacciatona

Venezia : Casarin 3, Stone 5, Bramos 11, Tonut 8, Daye 16, De Nicolao 9, Campogrande 5, Vidmar 4, Chappell 10, D’Ercole, Cerella, Watt 10. All. De Raffaele.

: Casarin 3, Stone 5, Bramos 11, Tonut 8, Daye 16, De Nicolao 9, Campogrande 5, Vidmar 4, Chappell 10, D’Ercole, Cerella, Watt 10. All. De Raffaele. Trieste: Coronica n.e., Fernandez 12, Arnaldo, Laquintana 9, Delia 8, Udanoh 8, Henry 9, Cavaliero, Da Ros 4, Grazulis 5, Doyle 8, Alviti 3. All. Dalmasson.

* * *

Riguarda Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Vanoli Cremona - Banco di Sardegna Sassari Serie A | 9a giornata 01:45:58 Replica

* * *

Riguarda Umana Reyer Venezia-Allianz Pall. Trieste in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Umana Reyer Venezia - Allianz Pallacanestro Trieste Serie A | 8a giornata 02:00:35 Replica

Serie A La Virtus Bologna domina a Treviso, Venezia torna a vincere 20/12/2020 A 21:40