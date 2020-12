Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia 100-87

Va al Banco di Sardegna Sassari la sfida di mezzogiorno contro la Germani Brescia, secondo anticipo della 13esima giornata di Serie A, ultima dell'anno solare 2020. In un match a due volti la Dinamo di Gianmarco Pozzecco si impone in rimonta dopo aver toccato il -18 nel primo tempo (15-33), centra il secondo successo di fila dopo quello nel recupero a Cremona di mercoledì scorso, e il settimo stagionale: pesano le 12 triple a bersaglio su 23 tentativi, 11 delle quali dal trio Spissu-Bendzius-Kruslin. Proprio Spissu è l'MVP con 23 punti, ben spalleggiato da Bilan, 19 con 13 rimbalzi, e da Bendzius, 18 punti; in doppia cifra anche Stefano Gentile, 11, Kruslin, 12, e Burnell, 13. Dopo tre vittorie di fila si ferma invece la striscia della Germani che, senza Luca Vitali, si scioglie nella ripresa dopo un gran primo tempo: pesa il 7 su 26 da tre (0 su 10 dopo l'intervallo), oltre alle 16 perse (una nei primi 15'). Non bastano i 16 punti a testa di Cline e Moss, e i 15 di Christian Burns.

Burnell ruba e vola in contropiede con la schiacciata

Al PalaSerradimigni la Germani Brescia parte lanciata, anche senza il faro Luca Vitali: 12-0 per portarsi sul 12-4 e poi le giocate di Moss, Chery e del talentino Bortolani per il 31-15 con cui si va alla prima pausa. In avvio di secondo quarto la squadra di Buscaglia vola fino a +18, massimo vantaggio (33-15), e da lì arriva una reazione di Sassari, a partire dalla gran schiacciata di Burnell in contropiede per il 24-38. Poi ci pensano Spissu con due bombe, Gentile con le sue invenzioni, e i canestri di Bilan e Bendzius a ridurre il divario fino a -5, 41-46, con cui si torna negli spogliatoio. Nel terzo quarto la Germani riprende la sua marcia e, dopo aver visto la Dinamo tornare a -3, allarga di nuovo la forbice e fa +11 sul 58-47 con un jumper di Kalinoski.

Il Banco di Sardegna però ha un'altra marcia, soprattutto in difesa, trova anche dei recuperi, Spissu segna 5 punti in fila per il -2, poi Gentile impatta sul 61-61, infine sono Burnell e Kruslin a fare 69-65, che diventa 71-69 al 30'. L'ultimo periodo si apre con un break di 11-0 per Sassari con tre bombe di Kruslin e Gentile, la squadra di Pozzecco arriva a +13 sull'82-69 e poi sostanzialmente amministra il vantaggio, con la Germani che perde totalmente fiducia, non trova più il canestro e deve quindi abbandonare il sogno di fare quattro vittorie di fila, progetto accarezzato dopo un eccellente avvio di gara.

Nel prossimo turno, il primo del 2021, entrambe le squadre giocheranno domenica 3 gennaio: Sassari sarà di scena a Bologna contro Reggio Emilia (ore 17) mentre Brescia avrà il posticipo in casa contro Cremona (ore 20.45).

Sassari : Katic, Kruslin 12, Treier 2, S. Gentile 11, Bilan 19, Tillman 2, Burnell 13, Bendzius 18, Spissu 23, Re ne, Gandini ne, Devecchi ne. All. Pozzecco.

: Katic, Kruslin 12, Treier 2, S. Gentile 11, Bilan 19, Tillman 2, Burnell 13, Bendzius 18, Spissu 23, Re ne, Gandini ne, Devecchi ne. All. Pozzecco. Brescia: Cline 16, Moss 16, Burns 15, Chery 11, Kalinoski 3, Crawford 8, Ristic 4, Sacchetti 4, Bortolani 10, Parrillo, Ancellotti ne, Vitali ne. All. Buscaglia.

