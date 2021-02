La Dinamo suona la settima! La 19esima giornata di Serie A si apre col successo esterno del Banco di Sardegna Sassari che supera 89-79 la Lavoropiù Fortitudo Bologna e centra la settima vittoria in fila, la 12esima in campionato che permette alla formazione di Gianmarco Pozzecco di salire al secondo posto solitario con 24 punti alle spalle di Milano. La Dinamo esce alla distanza e si impone con un grande quarto periodo (23-11): Sassari realizza 11 triple su 33 tentativi, soprattutto trova 13 palle recuperate, più del doppio rispetto agli avversari. Sugli scudi Bendzius, 21 punti, bene Stefano Gentile, 17 con 4 triple, mentre con 15 punti ci sono Bilan e Spissu. In casa Fortitudo brilla Adrian Banks, 24 punti, bene anche Hunt, 18 con 9 rimbalzi, e Aradori, 14 punti, mentre stecca Saunders, appena 2 punti dopo i 26 nel successo di Trento. Si tratta del decimo ko per la Fortitudo, ora diretta da Luca Dalmonte, e classifica che resta ferma a 12 punti.