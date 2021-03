Basket

Basket, Serie A: Saunders cancella Taylor con una stoppatona che spedisce il pallone in tribuna

Devastante stoppata di Wesley Saunders nel match tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e UNAHOTELS Reggio Emilia. L'esterno biancoblu parte dal lato debole, prende benissimo il tempo a Brandon Taylor e lo cancella con una stoppatona che spedisce la sfera sugli spalti. Not in my house!

00:00:36, un' ora fa