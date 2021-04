Allianz Pallacanestro Trieste - Carpegna Prosciutto Pesaro 101-88

Di Marco Arcari. L'Allianz Trieste vince lo scontro diretto con la Carpegna Prosciutto Pesaro e fa un altro, importantissimo e decisivo passo, verso i Playoffs. Ai "Muli" serve il miglior Marcos Delia di sempre in campionato (25 e 7 rimbalzi, con 9/12 dal campo), ma anche la prova balistica di Davide Alviti (24 con 6/10 da 3). Delia sfrutta fin da subito l'assenza di Tyler Cain – out per una scavigliata rimediata nel k.o del turno infrasettimanale contro Brindisi – attaccando il ferro sistematicamente e facendo valere la sua immensa tecnica, specie in pick&rolls che la difesa ospite soffre molto. La squadra di coach Repesa deve però fare i conti anche con Milton Doyle e con una ricerca del tiro pesante che non produce frutti. In meno di 5' l'Allianz segna 19 punti e allunga sul +11 grazie alle bombe di Alviti, ma è sempre Delia (13 nel 1° quarto) a lanciare ulteriormente la fuga dei padroni di casa (33-15) al 10' di gara.

Delia finta il passaggio e poi vola a schiacciare

Justin Robinson e Simone Zanotti tentano di rianimare l’attacco della VL, propiziando uno 0-9 in apertura di 2° quarto e preoccupando non poco la panchina di casa. Matteo Da Ros continua a dispensare pregevoli assist a tutti i compagni, ma Trieste non riesce più a contenere le sfuriate di Robinson, il quale ne segna 14 in 5’ e riporta gli ospiti a stretto contatto (41-40) a metà frazione. Il rientro sul parquet di Delia spezza però nuovamente gli equilibri, anche perché il centro biancorosso riesce a calarsi perfettamente nelle vesti di assistman aggiunto. L’attacco della Carpegna Prosciutto non si arresta comunque, neppure davanti allo stesso Delia, e solo una triplona di Doyle allo scadere impedisce agli ospiti di chiudere avanti la prima metà di gara (52-49). Anche a inizio ripresa le bombe di Alviti sono protagoniste: 2/2 consecutivo (e 5/8 fino a quel punto della sfida) e Allianz che tenta di riprendere saldamente tra le mani l’inerzia del match (62-53) al 23’. Pesaro si ferma nuovamente in fase offensiva, non riuscendo a dare continuità alla spettacolare frazione precedente, anche perché Robinson ha bisogno di rifiatare e il solo Paul Eboua non basta.

Da Ros inventa l'assist spettacolare, Henry vola a schiacciare

Coach Repesa prova a catechizzare i suoi, ma la VL non riesce più a incidere nel match, scivolando nuovamente a -14 (70-56) al 26’, anche perché Tommaso Laquintana (8 nel 3° quarto) sale in cattedra con giocate molto importanti in entrambe le metà campo. Delia si conferma inarrestabile e solo il rientro di Robinson gli impedisce di chiudere sostanzialmente la gara già al 30’ (80-68, dopo il nuovo +18 casalingo). Doyle decide di mettersi al servizio di qualsiasi compagno (specie di DeVonte Upson), smazzando gli assist che fruttano i canestri del nuovo massimo vantaggio (93-74) e il primo canestro della stagione di capitan Andrea Coronica. Pesaro non segna per oltre 3’ e le triple di Michele Serpilli servono solo per tenere alta la concentrazione triestina nel ribaltare il -10 dell’andata. Alla Carpegna Prosciutto non bastano il career-high di Zanotti (23) e i 21 (con anche 7 assist) di Robinson.

Milton Doyle smazza un assist pazzesco per DeVonte Upson

Trieste : Coronica 2, Upson 7, Fernandez n.e., Arnaldo n.e., Laquintana 11, Delia 25, Henry 3, Cavaliero 5, Da Ros 12, Grazulis n.e., Doyle 12, Alviti 24. All. Dalmasson.

Pesaro: Drell 5, Massenat 8, Filloy 2, Robinson 21, Tambone 9, Mujakovic n.e., Eboua 3, Serpilli 6, Filipovity 11, Zanotti 23. All. Repesa.

Highlights: Trieste-Pesaro 101-88

Umana Reyer Venezia - Fortitudo Lavoropiù Bologna 92-76

Di Daniele Fantini.

Venezia : Casarin 7, Stone 9, Tonut 26, Daye 3, De Nicolao 5, Campogrande 8, Clark 10, Chappell 7, Mazzola 3, Cerella, Possamai, Watt 14. All. De Raffaele.

Bologna: Banks 16, Aradori 15, Mancinelli 1, Manna, Pavani, Fantinelli 5, Baldasso, Cusin 8, Withers 15, Totè 16. All. Dalmonte.

Highlights: Venezia-Fortitudo Bologna 92-76

De' Longhi Treviso Basket - Openjobmetis Varese 94-103

Di Davide Fumagalli. Scatto salvezza della Openjobmetis Varese che fa un colpaccio andando a vincere al PalaVerde contro la De'Longhi Treviso per 103-94 nella 28esima giornata di Serie A. Prova sontuosa della formazione di Massimo Bulleri che, reduce da due ko e con sei sconfitte nelle ultime 7 trasferte, gioca un secondo tempo esiziale, batte una formazione che veniva da sei successi e che non aveva giocato l'infrasettimanale, e conquista due punti pesantissimi per salire a quota 20 in classifica (+4 su Cantù, +2 su Brescia e Fortitudo). Impressionante la prova balistica di Varese che chiude col 67% da due e 11 su 23 dall'arco, dominando anche la lotta a rimbalzo (37 a 25) e non pagando le 16 palle perse: sugli scudi Luis Scola, 24 punti con 8 su 10 dal campo e le due bombe che hanno scavato il solco decisivo; molto bene anche Douglas, 16, Strautins, 14 con 10 rimbalzi, e Beane, 13, senza dimenticare Ruzzier, 11, e Giovanni De Nicolao, 8 punti di cui 5 nel quarto periodo. Per Treviso un passo falso che lascia l'amaro in bocca, più per la prestazione che per il risultato in sè: veramente troppi i 57 punti concessi nella ripresa ad una squadra che di solito ne segna 80 in tutto il match, poi il crollo finale per il primo ko dal 28 febbraio, in casa addirittura non perdeva dal 7 febbraio. Alla De'Longhi non bastano i 18 punti di Logan e Mekowulu, i 16 di Russell e i 12 di Sokolowski, tornato sulla terra dopo le ultime cinque da autetico marziano.

La gara del PalaVerde è da subito ad alto punteggi e con gli attacchi ispirati, Egbunu ripsonde a Mekowulu, Logan a Beane e Scola, e al 10' è 28-25 per la De'Longhi. Nel secondo quarto Treviso allunga, arriva fino a +7 sul 44-37 con una bomba di Sokolowski, e poi anche a +9 sul 51-42 con Russell; la Openjobmetis resiste e Beane segna a rimbalzo allo scadere per il 52-46 con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo. Dopo la pausa lunga si riparte con lo stesso buon ritmo, solo che Varese sembra più in palla, rimonta e sorpassa andando avanti sul 59-57 con due liberi di Scola. La risposta trevigiana è affidata a Logan che segna 5 punti per il +5 sul 69-64, ma il finale di tempo è della squadra di Bulleri che pareggia con un missile di Douglas e poi trova ancora con Beane il jumper sulla sirena per il vantaggio 79-77, servito da una sciagurata rimessa di Chillo.

Nell'ultimo periodo è un botta e risposta, Akele trova un gran schiacciata e Treviso fa 84-81, lì però arriva il break di Varese: 14-4 con quattro triple, le ultime due sempre dall'angolo di Scola, e +9 sul 95-86. E' lo strappo decisivo perchè a quel punto la De'Longhi va in tilt, è costretta a forzare in attacco e a prestare il fianco in difesa, l'Openjobmetis invece mantiene la calma, conserva la lucidità e chiude il discorso coi liberi di Strautins e Douglas che fanno +11 sul 103-92. Il finale è 103-94, Varese porta a 5 le vittorie consecutive al PalaVerde (3 contro la Benetton), mentre Treviso prosegue nel suo tabù casalingo contro i lombardi visto che, fra De'Longhi e Benetton, non si impone dall'ottobre 2007!

La De'Longhi, già sicura dei playoff, tornerà in campo mercoledì alle ore 20 alla Segafredo Arena per il recupero contro la Virtus Bologna, poi domenica prossima avrà il derby al Taliercio contro Venezia. Nel prossimo turno invece Varese giocherà in casa contro Trieste, altra sfida delicatissima per la salvezza.

Treviso : Mekowulu 18, Imbrò 2, Sokolowski 12, Logan 18, Russell 16, Akele 8, Piccin ne, Chillo 5, Bartoli ne, Lockett 6, Vildera 9. All. Menetti.

Varese: Douglas 16, Ruzzier 11, Strautins 14, Scola 24, Beane 13, Morse 4, De Nicolao 8, De Vico ne, Ferrero 7, Egbunu 6. All. Bulleri.

Highlights: Treviso-Varese 94-103

Acqua S. Bernardo Cantù - UNAHOTELS Reggio Emilia 71-72

Di Daniele Fantini.

Cantù :

: Reggio Emilia:

Happy Casa Brindisi - Vanoli Basket Cremona

Di Marco Arcari. Palla a due ore 20:45...

Brindisi :

: Cremona:

