Basket, Serie A: schiacciatona per Filipovity che poi ricade malissimo

Brutto spavento per Filipovity, l'MVP di Pesaro nel successo a Venezia. Gran schiacciata in contropiede e poi rovinosa caduta sul parquet, per fortuna senza gravi conseguenze.

