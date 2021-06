Reyer Venezia piazza uno dei colpi più interessanti di queste prime tre settimane di mercato. Martynas Echodas, ala-centro lituana, classe 1997, 206 cm per 102 kg, in arrivo dal Lietuvos Rytas Vilnius per la sua prima esperienza all'estero della carriera. Muovendosi a fari spenti, lapiazza uno dei colpi più interessanti di queste prime tre settimane di mercato. Dopo aver riportato in Italia Michele Vitali , la società orogranata ha ufficializzato l'ingaggio con contratto pluriennale di, ala-centro lituana, classe 1997, 206 cm per 102 kg, in arrivo dalper la sua prima esperienza all'estero della carriera.

Rising Star di Eurocup nel 2018-19, Echodas viene da una stagione chiusa a 11.7 punti, 6.6 rimbalzi e il 56.4% da due in campionato, dove ha raggiunto le finali con sconfitta per mano dello Zalgiris Kaunas, mentre in Champions League ha tenuto medie di 18.5 punti e 5.8 rimbalzi in sole 4 gare giocate. Echodas è un classico giocatore di scuola lituana, già da tempo nel giro della nazionale maggiore, dotato di fisico e capacità offensive vicino al ferro ma non di un tiro da fuori affidabile (soltanto 0/2 dall'arco complessivo nella scorsa stagione).

Echodas andrà a rimpiazzare Isaac Fotu, già salutato dopo un annata poco proficua, e Venezia potrebbe schierarlo anche di fianco a Mitchell Watt per costruire una line-up molto fisica e forte nel pitturato, in attesa di conoscere il futuro di Austin Daye, in uscita secondo gli ultimi rumors, e di Jeff Brooks, dato già da settimane in procinto di lasciare Milano per vestire la casacca orogranata.

"Sono davvero felice di aver firmato con Venezia e ringrazio la società per avermi voluto così fortemente – le prime parole di Echodas – È la prima volta che firmo per un club al di fuori dalla Lituania e sono molto emozionato. Ho giocato contro la Reyer due volte e ho potuto constatare che è una squadra solida con una grande organizzazione alle spalle. Seguo il basket internazionale e la Reyer ha dimostrato di essere un club di alto livello in Italia e in Europa. So che c’è grande ambizione e desiderio di vincere. Arrivo in un top club e credo che potremo fare bene in entrambe le competizioni".

