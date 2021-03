Basket

Basket, Serie A: Sergio Rodriguez segna 29 punti a Brescia, career-high in Serie A

Exploit di Sergio Rodriguez nel successo dell'Olimpia Milano per 99-92 sul parquet della Leonessa Brescia: il Chacho realizza 29 punti con 4/4 da due e 6/8 dall'arco, suo massimo in carriera in Serie A.

00:01:17, un' ora fa