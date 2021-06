Stefano Tonut è il giocatore dell'anno in Serie A per la regular season 2020-21. La guardia dell'Umana Reyer Venezia è stato eletto miglior giocatore italiano e soprattutto MVP della stagione appena conclusa, e il protagonista dunque degli LBA Awards ufficializzati dalla Lega poco prima di è il giocatore dell'anno in Serie A per la regular season 2020-21. La guardia dell'Umana Reyer Venezia è stato elettoe soprattuttodella stagione appena conclusa, e il protagonista dunque degliufficializzati dalla Lega poco prima di gara 2 della finale Scudetto tra AX Armani Exchange Milano e Segafredo Virtus Bologna

Per quanto riguarda gli altri premi, Alessandro Pajola della Virtus Segafredo Bologna impegnata nella serie che assegna il Tricolore è il miglior under 22, JaCorey Williams, lungo mancino statunitense della Dolomiti Energia Trentino, è il giocatore rivelazione, al primo anno in Italia. A proposito di finale Scudetto, Kyle Hines dell’AX Armani Exchange Milano è il miglior difensore. Riconoscimenti giusti e meritati anche in casa Happy Casa Brindisi che fa doppietta: la coppia formata da coach Frank Vitucci e dal direttore sportivo Simone Giofrè si è aggiudicata i trofei per miglior allenatore e miglior dirigente.

In più il premio al miglior progetto marketing creato da una società della LBA è stato assegnato alla Dolomiti Energia Trentino: legato alla Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) ha visto il club trentino protagonista di numerose iniziative a tema “L’acqua e il suo spreco” insieme a scuole, aziende e testimonial tra cui la tuffatrice medaglia d’argento a Rio 2016, nonchè madrina dell’evento, Francesca Dallapè.

