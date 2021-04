Basket

Basket, Serie A: strepitoso Shavon Shields, 35 punti contro la Virtus

E' Shavon Shields l'MVP per l'Olimpia Milano nel big match vinto contro la Virtus Bologna. L'ex giocatore di Trento e Baskonia è devastante, aggiorna il suo massimo in carriera in Serie A con 35 punti con 6 su 7 da due, 7 su 9 da tre e 2 su 2 ai liberi.

00:02:53, un' ora fa