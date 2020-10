Basket

Basket, Serie A: Teodosic brilla contro Varese, 21 punti e 7 assist

Contro Cremona 22 punti non erano bastati per vincere, stavolta Milos Teodosic si ferma a 21 ma sono più che sufficienti per regalare il successo alla Virtus Bologna in casa di Varese. Il serbo ci aggiunge anche 7 assist confermandosi leader e trascinatore della Segafredo.

