Basket, Serie A: Teodosic va col "no look" e Weems insacca la tripla

Quando è ispirato Milos Teodosic fa contenti tutti e in tutti i modi: per innescare Weems nell'angolo arriva l'assist "no look", e arriva la tripla dell'americano.

