Basket, Serie A: Totè devastante contro Cantù, career high da 19 punti

Prestazione stellare, la sua migliore in carriera in Serie A: Leonardo Totè chiude con 19 punti, 6 rimbalzi e 23 di valutazione, e firma il successo della Fortitudo Bologna in casa di Cantù. "Stasera sembra Toni Kukoc", esclama Hugo Sconochini, paragonandolo al leggendario mancino croato ex Benetton Treviso e Chicago Bulls.

