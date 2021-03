Basket

Basket, Serie A: tremenda schiacciatona di Michal Sokolowski contro Trieste

Michal Sokolowski assoluto protagonista nella sfida tra De' Longhi Treviso e Allianz Pallacanestro Trieste. L'ala polacca non solo bombarda da oltre l'arco dei 6.75, combinando per 28 punti - miglior prova in Serie A - e 6/9 da 3, ma realizza anche una schiacciatona devastante. Finta, partenza in palleggio e volo sopra al ferro, lasciando di stucco tutta la difesa ospite.

00:00:44, 27 minuti fa