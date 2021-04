Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia 90-84 d1ts

Di Davide Fumagalli. Partita pazzesca alla BLM Group Arena dove la Dolomiti Energia Trentino supera 90-84 l'Umana Reyer Venezia in overtime e rimontando da -21 nel match valido per la 25esima giornata di Serie A. Nella 30esima sfida tra queste due squadre, ormai una classicissima del basket italiano, la formazione di Lele Molin riesce a dare un bel segnale, riscatta il ko di Varese e sale a 18 punti, a +14 sul fanalino di coda Cantù: devastante prova di JaCorey Williams che stampa il suo massimo in stagione con 33 punti (13 su 18 da due) e 38 di valutazione, molto bene Sanders, 20, positivi anche Morgan, Browne e Kelvin Martin, 12 punti ciascuno, gli ultimi due determinanti nella rimonta. Dall'altra parte pesa tantissimo il ko della Reyer di De Raffaele che, reduce da due successi, l'ultimo contro Milano, spreca una ghiotta occasione per salire in classifica (resta a 28) e può solo rammaricarsi per la conclusione di un match che era in pugno: pesano le 22 palle perse, pesa l'andamento del tiro da tre, 9 su 16 nel primo tempo, 4 su 17 dopo l'intervallo; non bastano i 16 punti a testa di Tonut, Clark e Watt.

JaCorey Williams devastante contro Venezia, 33 punti

Il match è equilibrato in avvio, Trento viene spinta da Williams e Morgan mentre per Venezia rispondono Tonut e Vidmar che firmano il 25-20 della prima pausa. Nel secondo quarto la Reyer allunga suon di triple, De Nicolao fa 30-20, poi scaldano la mano Daye e Clark (14 nel primo tempo) e con due missili a testa fanno +12 sul 45-33. La Dolomiti Energia si aggrappa a Williams (18 nei primi due quarti) e a Sanders, e all'intervallo è -10 sul 52-42, fissato da un canestro a fil di sirena di Tonut.

In avvio di terzo quarto l'inerzia è dell'Umana Reyer e la squadra di De Raffaele scappa via: due bombe di Stone, una di Tonut, schiacciata di Watt, e massimo vantaggio sul +21, 67-46! Tutto fa pensare che sia finita, Trento è tenuta a galla dal solo Williams, e invece clamorosamente Venezia stacca la spina e i padroni di casa ne approfittano. L'Aquila piazza un break di 12-0 con le giocate di Sanders e di un indiavolato Martin, la Reyer non risponde e al 30' è tutto aperto sul 61-69. Nell'ultimo quarto Trento prosegue la sua risalita impetuosa e, nonostante Watt e Tonut trovino qualche spunto, la squadra di Molin impatta sul 78-78 con Williams a 1'35 dal termine. Da lì non si segna praticamente più, Venezia ha l'ultima chance con Tonut ma la sua tripla viene sputata dal ferro e così è overtime.

Contro Stone e Watt non si passa, piovono stoppate!

Nel prolungamento gli orogranata si fanno prendere dal nervosismo, soprattutto Watt e Daye, Trento sorpassa sull'83-82 con una bomba di Browne e da lì non si volta più indietro: a chiudere i conti ci pensano Williams e i liberi di Browne e Martin per il 90-84 finale. Una rimonta da urlo per l'Aquila, un blackout inaspettato e pesante per la Reyer.

Settimana prossima, 26esima giornata, Venezia giocherà in casa con Brescia (domenica ore 18) mentre Trento avrà un match delicatissimo a Desio contro Cantù (domenica ore 19.30).

Trento: Sanders 20, Williams 33, Browne 12, Morgan 12, Martin 12, Forray, Maye, Ladurner, Conti 1, Mezzanotte ne, Pascolo ne, Jovanovic ne. All. Molin.

Venezia: Chappell 8, Daye 8, Watt 16, Tonut 16, De Nicolao 3, Mazzola, Casarin 2, Campogrande, Stone 8, Clark 16, Vidmar 7, Cerella ne. All. De Raffaele.

Highlights: Trento-Venezia 90-84 d1ts

Acqua S.Bernardo Cantù-Happy Casa Brindisi 71-93

Cantù: Bayehe 5, Johnson 6, Procida 12, La Torre, Smith 15, Pecchia 4, Leunen 5, Radic 12, Thomas 12, Bresolin ne, Baparapè ne, Lanzi ne. All. Visciglia.

Brindisi: Visconti 13, Zanelli 2, Guido, Bell 10, Cattapan, Gaspardo 10, Bostic 8, Udom 7, Willis 13, Perkins 12, Thompson 7, Krubally 11. All. Vitucci.

Highlights: Cantù-Brindisi 71-93

Carpegna Prosciutto Pesaro-De'Longhi Treviso 89-97

Di Daniele Fantini. La corsa di Treviso verso le zone alte della graduatoria prosegue: la quinta vittoria in fila vale il sorpasso su Trieste (ferma per il turno di riposo) e il sesto posto, il primo alle spalle delle grandi contender per lo scudetto. Di contro, la crisi di Pesaro post Coppa Italia non si ferma: la quinta sconfitta consecutiva getta la VL nel mucchione di centro-classifica, lì dove una singola partita può lanciarti verso i playoff o affossarti pericolosamente verso la zona retrocessione.

Christian Mekowulu cancella Filipovity con due stoppate in fila

Il match della Vitrifrigo Arena si decide a cavallo dei due periodi finali, quando Treviso rompe un lungo equilibrio con un parziale di 16-26 in un terzo quarto illuminato da un pesantissimo 5/6 dall'arco. E sarà proprio il tiro pesante (13/26, 50%) a fare la differenza in una partita in cui la De'Longhi soffre, come prevedibile, il maggior peso a rimbalzo degli avversari (44-34 con 19 offensivi), spuntati in attacco dall'assenza di Justin Robinson (out per covid) ma rinforzati sotto canestro dal debutto di Paul Eboua, a referto con 11 punti e 6 rimbalzi in 22 minuti in cui mostra grossi miglioramenti tecnico-tattici rispetto alla scorsa stagione. Costretta a rincorrere all'ultimo riposo (67-76), Pesaro risponde con un'ottima reazione corale per tornare a contatto in avvio di quarto periodo (74-76), ma Treviso riallunga ancora con le triple, le sfuriate di Dewayne Russell e i tiri liberi conquistati in maniera gratuita per i tanti falli tecnici fischiati in un finale concitato (quattro contro la Vuelle, con annessa espulsione di coach Repesa per doppia T, uno contro Logan).

Carlos Delfino inventa la sua personalissima versione della remix

Michal Sokolowski intasca il premio di MVP con una partita di grande sostanza e onnipresenza cestistica: 23 punti, 4/7 dall'arco e una capacità unica di segnare canestri pesanti nei momenti di massima urgenza della partita. David Logan (19) gli fa da grande spalla, scatenandosi soprattutto in un primo tempo di grande qualità offensiva in un duello spettacolare d'altri tempi con Carlos Delfino, mentre Dewayne Russell esplode nella ripresa con le sue accelerazioni e ottime letture dal palleggio per costruire i break decisivi per la vittoria (15 punti, 7 assist). Solida la prestazione di Matteo Imbrò dalla panchina (10+5 assist), importante il lento risveglio di Christian Mekowulu (12), determinante con una serie di giocate atletiche e di forza attorno al ferro dopo un primo tempo molto cheto.

A Pesaro non bastano il già citato esordio stimolante di Eboua e le sfuriate di Carlos Delfino (25), incontenibile in una prima metà di gara sontuosa ma poi gradualmente declinato con il trascorrere dei minuti. Concreto Tyler Cain (14, 9 rimbalzi, 5 assist), in ripresa Frantz Massenat (14), alla sua seconda uscita dopo il lungo stop per infortunio sofferto a dicembre.

Pesaro : Tambone 7, Massenat 14, Delfino 25, Filipovity 7, Cain 14; Eboua 11, Drell 7, Filloy 4, Zanotti. N.e.: Serpilli, Mujakovic. All.: Repesa.

: Tambone 7, Massenat 14, Delfino 25, Filipovity 7, Cain 14; Eboua 11, Drell 7, Filloy 4, Zanotti. N.e.: Serpilli, Mujakovic. All.: Repesa. Treviso: Russell 15, Logan 19, Sokolowski 23, Akele 6, Mekowulu 12; Lockett 6, Chillo, Imbrò 10, Vildera 6, Piccin. N.e.: Bartoli. All.: Menetti.

Highlights: Pesaro-Treviso 89-97

