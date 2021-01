Dopo l'addio a Jeffrey Carroll, inutilizzato nelle ultime due gare di campionato e tornato in LegaDue per proseguire la stagione con la casacca di Biella, Treviso annuncia un nuovo colpo dall'usato sicuro: torna in Italia Trent Lockett, già visto in maglia Trento nel 2015-16, quando si lanciò verso palcoscenici europei di livello con una grande annata sia in campionato che in Eurocup, con quella storica semifinale raggiunta e persa contro Strasburgo soltanto per una differenza di due punti nel doppio confronto.