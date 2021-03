UNAHOTELS Reggio Emilia - Allianz Pallacanestro Trieste 70-96

Di Davide Fumagalli. Larghissima vittoria esterna dell'Allianz Trieste che si impone 96-70 a Bologna contro la Unahotels Reggio Emilia nella sfida che apre la 22esima giornata di Serie A. La squadra di Eugenio Dalmasson conquista la seconda affermazione in fila dopo quella con Cantù, sale a 11-10 di record (5-5 in trasferta) e si porta a soli 2 punti dal quinto posto dell'Umana Reyer Venezia, a riposo questa settimana e prossima avversaria proprio dei biancorossi al PalaRubini. L'Allianz resta praticamente sempre avanti, allunga nel secondo periodo e poi trova la fuga decisiva in avvio di secondo tempo con un break di 15-3: ottima prova corale come indicano i 21 assist e i cinque uomini in doppia cifra, spiccano Myke Henry con 20 punti e un solo errore al tiro, Doyle con 18 e Fernandez con 17 punti. In evidenza la percentuale al tiro degli ospiti: 12 su 30 da tre, soprattutto 24 su 32 da due, 75%! Prosegue invece la crisi della Unahotels, arrivata al quinto stop consecutivo (7-14 di record): la squadra di Antimo Martino, il cui posto in panchina pare a serio rischio, patisce moltissimo in difesa e in attacco non ha la minima fluidità, aldilà delle percentuali (3 su 21 da tre, 15 su 24 ai liberi): i migliori a referto sono Frank Elegar, 16 punti, e l'ultimo innesto Lemar, 15.

Henry recupera la palla e si scatena in campo aperto

Parte bene la Unahotels che arriva a +7 sul 14-7 con una tripla di Diouf, resta davanti con Lemar e Elegar, e alla prima pausa conduce 22-21. Nel secondo periodo l'Allianz riesce a limitare le palle perse, Alviti firma il sorpasso sul 26-24, poi sono Fernandez e ancora Alviti a firmare l'allungo sul 33-26. Reggio Emilia non ci sta, Elegar e Baldi Rossi accorciano sul -1 (33-34), poi lì arriva una spallata di Trieste con Henry e Upson che fanno +12 (45-33), scarto che all'intervallo si assottiglia sul 45-36.

Frank Elegar va all'attico per inchiodare a una mano

L'inizio di ripresa è tragico per i padroni di casa, eccezionale invece per l'Allianz: parziale terrificante di 15-3 con Henry e Doyle a banchettare sugli inviti del "Lobito", e allungo sul 60-39, +21. La Unahotels è colpita al cuore, l'unico che ci prova è Justin Johnson e infatti coi canestri dell'ex Pistoia c'è una mini rimonta fino a -13 sul 51-64, ma al 30' è 66-51 e non sembrano esserci troppi margini per riaprire il discorso. Anche perchè l'Allianz apre l'ultimo quarto con un altro 10-0 con due bombe di Alviti e dilaga fino a +25 sul 76-61. La partita è "in ghiaccio", resta solo il tempo per vedere un altro paio di schiacciate di Elegar e Trieste toccare il massimo vantaggio sul +26, 89-63. Alla sirena è 96-70 per la squadra di Eugenio Dalmasson, padrona della sfida praticamente dal secondo quarto in poi.

Nel prossimo turno l'Allianz Trieste ospiterà la Reyer Venezia con la chance dell'aggancio in classifica mentre la Reggiana avrà un altro match delicatissimo in chiave salvezza contro la Fortitudo Bologna.

Reggiana : Lemar 15, Diouf 5, Elegar 16, Taylor 11, Baldi Rossi 2, Porfilio ne, Sims 11, Johnson 8, Candi 2, Koponen, Bonacini ne, Giannini ne. All. Martino.

: Lemar 15, Diouf 5, Elegar 16, Taylor 11, Baldi Rossi 2, Porfilio ne, Sims 11, Johnson 8, Candi 2, Koponen, Bonacini ne, Giannini ne. All. Martino. Trieste: Doyle 18, Arnaldo 3, Da Ros, Upson 10, Coronica 1, Grazulis 4, Alviti 12, Fernandez 17, Henry 20, Delia 9, Laquintana, Cavaliero 2. All. Dalmasson.

