La seconda ondata della pandemia da Covid-19 continua a riflettersi anche sulla pallacanestro, specialmente sulla LBA 2020-21. Come già accaduto per l'ottava giornata , anche per il 9° turno della Serie A alcuni match saranno rinviati , a data da destinarsi. La Lega, preso atto dell'impossibilità, per alcuni club, di rispettare il numero minimo di atleti a disposizione per disputare una partita, ha infatti disposto la cancellazione di due sfide: Allianz Pallacanestro Trieste-De'Longhi Treviso , originariamente in programma per sabato 21 novembre alle ore 20:30, e il lunch-match domenicale delle ore 12:00, che avrebbe visto affrontarsi Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari .

Attenzione infine a uno dei due big-match domenicali, ossia quello tra AX Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, in programma per domenica alle ore 20:45. Attualmente la formazione lagunare, allenata da coach Walter De Raffaele, deve fare i conti con molte defezioni. Dopo la trasferta contro la Virtus Roma, la squadra non ha potuto allenarsi, stante l'isolamento fiduciario (ancora in essere per vari atleti oro-granata). Stefano Tonut è peraltro risultato ancora positivo ai test molecolari, mentre Davide Casarin è finalmente negativo ma, come da protocollo, dovrà sottoporsi alle visite mediche per l'idoneità agonistica (previste per domani). Venezia, attualmente, complici anche gli infortuni fisici di Valerio Mazzola e Mitchell Watt, si ritrova con soli 7 giocatori a disposizione in vista della trasferta del Mediolanum Forum.