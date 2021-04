Basket

Basket, Serie A: tutta la Virtus Bologna, dalla stoppata di Gamble alla schiacciatona di Abass

Spettacolare azione corale della Virtus Segafredo Bologna nella sfida contro l'Allianz Pallacanestro Trieste. La squadra di coach Djordjevic mette in mostra il meglio della propria coralità. Julian Gamble chiude a doppia mandata la porta che dà accesso al ferro bianconero. Dopo la stoppata, anche il recupero difensivo e il lancio per la schiacciatona in campo aperto di Awudu Abass.

00:00:51, 22 minuti fa