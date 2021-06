Gianmarco Pozzecco è a Milano. Pronto a mettersi al servizio di Ettore Messina. La notizia, Tom Bialaszewski, completa così lo staff tecnico per la prossima stagione (confermati Mario Fioretti, Stefano Bizzozzero e Marco Esposito). è a. Pronto a mettersi al servizio di. La notizia, annunciata nei giorni scorsi , è stata ufficializzata dalla stessa Olimpia che, con l'inserimento del Poz in sostituzione di, completa così lo staff tecnico per la prossima stagione (confermati Mario Fioretti, Stefano Bizzozzero e Marco Esposito).

Dopo due anni e mezzo a Sassari in cui ha messo in bacheca la FIBA Europe Cup e la Supercoppa del 2019, Pozzecco torna a vestire i panni di assistente, già indossati al Cedevita Zagabria di fianco a Veljko Mrsic, vera esperienza formativa della carriera da allenatore cominciata nel 2012 a Capo d'Orlando e poi proseguita in maniera complicata a Varese. A Zagabria, Pozzecco ha vinto due titoli nazionali, due coppe nazionali e la Lega Adriatica nel 2017, gettando le basi per il grande exploit raggiunto con la Dinamo Sassari, dove si è affermato come uno dei coach emergenti più preparati del panorama italiano.

"L’opportunità di lavorare accanto a Ettore Messina rappresenta un’occasione unica - le prime parole di Pozzecco in biancorosso -, la migliore che mi potesse capitare in questo momento, anche in un ruolo differente rispetto a quello che avevo la stagione scorsa. Affronto questa esperienza con grande entusiasmo, umiltà e senso di responsabilità. Il mio compito sarà lo stesso che avranno gli altri assistenti, ovvero creare le condizioni ideali per permettere al Capo allenatore di prendere le decisioni migliori per la squadra".

