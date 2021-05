Serie A arriva alla 30esima e ultima giornata della regular season 2020-21, in programma lunedì 10 maggio alle ore 20.45 con tutte le partite in contemporanea (LIVE e on-demand su Eurosport.it e Player). I principali verdetti riguardano i playoff e la griglia della seconda fase che scatterà giovedì 13 maggio, visto che il primo posto dell'Olimpia Milano è già certo, così come Dopo anche gli ultimi due recuperi della Happy Casa Brindisi , laarriva alla 30esima e ultima giornata della, in programma lunedì 10 maggio alle ore 20.45 con tutte le partite in contemporanea (LIVE e on-demand su Eurosport.it e Player). I principali verdetti riguardano ie la griglia della seconda fase che scatterà giovedì 13 maggio, visto che il primo posto dell'è già certo, così come la retrocessione in A2 dell'Acqua S.Bernardo Cantù , più la matematica che Reggio Emilia, Brescia, Varese, Fortitudo Bologna e Pesaro non possno più correre per la post season.

I riflettori saranno dunque puntati su Trento e Cremona, le due che si contendono l'ottavo e ultimo posto playoff, e su Brindisi, Virtus Bologna, Sassari e Venezia, che si aggiudicheranno i posti dal secondo al quinto, soprattutto il fattore campo al primo turno (da non sottovalutare il secondo e il terzo posto che permettono eventualmente di evitare Milano fino alla finale).

Tutte le combinazioni in vista dell'ultima giornata

L'Olimpia Milano è certa del primo posto, idem la De'Longhi Treviso è sesta (osserverà il turno di riposo).

Per quanto riguarda l'ottavo e ultimo posto, è corsa a due fra Trento e Cremona: la Dolomiti Energia è attualmente ottava con 24 punti, due in più della Vanoli, per cui parte davanti. La squadra di Paolo Galbiati ha il vantaggio nello scontro diretto, per cui ha l'obbligo di vincere al Forum contro Milano e sperare nel ko dell'Aquila sul campo della Virtus Bologna. Viceversa, uno scivolone di Cremona consegnerebbe a Trento i playoff, la sesta partecipazione consecutiva. In caso di successo alla Segafredo Arena, la Dolomiti Energia potrebbe addirittura chiudere settima, a patto che l'Allianz Trieste perda fra le mura amiche con la Fortitudo Bologna: questo perchè in caso di arrivo a parità l'Aquila ha il vantaggio nello scontro diretto con i giuliani.

E' bagarre alle spalle di Milano per i posti dal secondo al quinto, ci sono 16 combinazioni di risultati che coinvolgono Brindisi (38 punti), Virtus Bologna (38), Sassari (36) e Venezia (36). La Happy Casa di Frank Vitucci gioca in casa con Varese, un successo vale il secondo posto, così come un arrivo a pari punti con la Segafredo, che gioca con Trento: Brindisi potrebbe scivolare fino al quinto posto soltanto se perde, e le altre tre rivali vincono!

La squadra di Djordjevic per chiudere seconda deve vincere e sperare nel ko di Brindisi, mentre può scivolare al massimo al quarto posto soltanto in caso di arrivo a tre con la Happy Casa e Sassari. Infine Dinamo e Reyer sono soprattutto coinvolte per agguantare il fattore campo: i sardi, che giocano a Desio contro Cantù, hanno il vantaggio nello scontro diretto sugli orogranata in caso di arrivo a parità, e possono arrivare terzi in caso di successo e sconfitte delle tre rivali. L'Umana Reyer, impegnata a Bologna contro la Reggiana, è quella con minori chance di salire rispetto all'attuale quinta posizione, ma può arrivare terza in caso di arrivo in parità con Sassari e Brindisi, con Virtus e Brindisi, e con la sola Happy Casa.

L'ultima giornata di A

Acqua S.Bernardo Cantù - Banco di Sardegna Sassari

AX Armani Exchange Milano - Vanoli Basket Cremona

Allianz Pallacanestro Trieste - Fortitudo Lavoropiù Bologna

UNAHOTELS Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia

Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese

Virtus Segafredo Bologna - Dolomiti Energia Trentino

Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro

