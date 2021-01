Basket

Basket, Serie A: un UFO al PalaRadi! 2 devastanti alley-oops per Marcus Lee contro Trieste

La Vanoli Basket Cremona continua ad abituare bene gli appassionati di pallacanestro. Anche nella sfida contro l'Allianz Pallacanestro Trieste, non mancano infatti le giocate da highlights. Marcus Lee si conferma oggetto volante non identificato e decolla per inchiodare 2 spetaccolari alley-oops.

