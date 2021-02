Dopo sei sconfitte di fila rompe l'incantesimo la Openjobmetis Varese che all'Enerxenia Arena batte 76-74 la Happy Casa Brindisi nel recupero della 15esima giornata. I biancorossi di Massimo Bulleri , fanalino di coda con soli 6 punti e a secco di vittorie dal 22 novembre, reagiscono nell'ultimo periodo dopo aver inseguito per tre quarti, toccando anche il -10, ma nel finale la spuntano, sfruttando l'esperienza di Douglas e Scola , i migliori con 17 e 14 punti; bene anche Ruzzier , 8 punti e 5 assist, e Strautins , 7 con 7 rimbalzi. Viceversa arriva il ko per la Happy Casa , arrivata a Masnago senza due titolari come Harrison e Willis , entrambi infortunati: la squadra di Vitucci , che spreca la chance di salire a 24 punti al secondo posto solitario, vanifica l'ottima prova da 21 punti di Perkins , mentre Zanelli e Bell chiudono a 14, doppia doppia da 11 e 11 rimbalzi per Udom . Le assenze comunque si sono fatte sentire perchè Brindisi si spegne letteralmente nell'ultimo quarto: 11 punti con appena 4 canestri dal campo ne sono la conferma.

A Masnago Varese parte forte, 8-2 con 8 punti tutti di Scola , Brindisi risponde a breve con un ispirato Perkins che fa la voce grossa in area, e al 10' è perfetta parità sul 24-24 col canestro allo scadere di Giovanni De Nicolao . In avvio di secondo quarto arriva lo strappo della Happy Casa , 7-0 firmato da Zanelli e Gaspardo , poi Perkins e Udom fanno +10 sul 41-31 . La Openjobmetis annaspa e chiude la prima frazione sotto 43-35 grazie al guizzo di Beane poco prima della sirena.

Nella ripresa Brindisi mantiene la testa, anche a +9, ma Varese ha maggiori energie, fa -4 prima con Scola e poi con una tripla di Ruzzier (48-52), lo stesso Ruzzier firma il -2 e poi al 30' il tabellone dice 63-59 per gli ospiti. L'ultimo periodo si apre con la bomba di Jakovics che manda davanti Varese sul 64-63, il primo vantaggio da una vita, poi la squadra di Bulleri scappa fino al +8 sul 73-65 con una tripla di Douglas. Lo stesso ex giocatore di Knicks e Heat firma il jumper del +7 sul 76-69, ma la Happy Casa non ci sta e con Bell e Thompson torna fino a -2. Il finale è vibrante, Scola viene stoppato da Bell, Varese non estende il margine, ma Brindisi non capitalizza sull'ultimo tiro di Thompson e così al suono della sirena può esplodere la gioia di Bulleri e di tutta la Openjobmetis.