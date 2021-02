Openjobmetis Varese - Vanoli Basket Cremona 110-105 d2ts

Di Davide Fumagalli. Pazzesca, una partita semplicemente pazzesca! Servono due tempi supplementari a Masnago per decidere il derby tra Openjobmetis Varese e Vanoli Cremona, derby valido per la 19esima giornata di Serie A e vinto 110-105 dalla squadra di Massimo Bulleri. I biancorossi la spuntano e centrano il secondo successo di fila, il secondo in quattro giorni dopo quello contro Brindisi, 4 punti fondamentali per tenere vivo il sogno salvezza: determinante il canestro di Strautins allo scadere dei regolamentari per il 95-95 del 40', spiccano le prove maiuscole del leggendario Luis Scola, 30 punti, 10 rimbalzi e 36 di valutazione, di Anthony Beane, 27 punti con 5 triple, e di Toney Douglas, 17 con 10 rimbalzi. Per la Vanoli di Paolo Galbiati un ko bruciante, il quinto di fila, soprattutto l'11esimo in altrettante trasferte a Varese: non bastano i 30 punti, career high, con 7 assist e 37 di valutazione di un clamoroso Peppe Poeta, bene anche Hommes, 22 punti, Cournooh, 15, e Jarvis Williams, 11 con 13 rimbalzi.

Serie A Infortunio alla coscia per Belinelli, Final Eight a rischio? 04/02/2021 A 19:54

Strautins segna prima della sirena, overtime a Varese

La sfida di Masnago va a fiammate in avvio, 11-3 Cremona, poi controbreak Varese, vantaggio 15-11 e poi 21-18 alla prima pausa. Nel secondo periodo la squadra di Bulleri scappa fino a +9 (31-22), Palmi e Hommes rispondono a Scola e Beane, poi la Vanoli chiude il gap e all'intervallo conduce 49-48 con una bomba a fil di sirena di Poeta. Il terzo periodo parte con le polveri bagnate, poi Scola fa +6 e Douglas realizza allo scadere per il 67-64. Gli ultimi 10' sono al cardiopalma, Douglas e Scola tengono davanti Varese, Jakovics fa 81-75, ma Cremona non ci sta, Poeta impatta sull'81-81, poi Cournooh segna dall'angolo la bomba del sorpasso sull'87-85. Finita? Per nulla. Con 5" da giocare l'Openjobmetis sbaglia ma Strautins vola a rimbalzo e realizza sulla sirena per l'87-87... Overtime.

Poeta con la "logo tripla", canestro da lontanissimo

Nel supplementare è un botta e risposta dall'arco fra Cournooh e Poeta da una parte, Ruzzier e Beane dall'altra; sul 95-95 Varese ha l'ultima chance, si prende la responsabilità proprio l'ex Virtus Roma ma sbaglia e così arriva il secondo overtime. Qui Poeta apre il fuoco con la bomba del 100-98, Scola impatta dalla lunetta, poi sono ancora Beane dall'arco e l'argentino a fare 107-102 per l'Openjobmetis! La Vanoli accorcia nuovamente con una tripla di Palmi per il -2, poi sul -3 il finlandese fallisce il tiro del potenziale pareggio e così è ancora Scola, clamoroso, a sigillare dalla lunetta un successo pesantissimo per i biancorossi.

Prodezza di Toney Douglas allo scadere del 3° quarto

La Vanoli tornerà in campo fra tre settimane per sfidare Trento al PalaRadi mentre Varese, prima dell'impegno del 28 contro la Virtus Bologna, in casa, avrà gli ultimi due recuperi: mercoledì a Brescia (ore 20) e domenica a Masnago contro la Fortitudo Bologna (ore 16).

Varese : Beane 27, Jakovics 13, Ruzzier 5, Douglas 17, Scola 30, Virginio ne, Strautins 6, Ferrero 4, De Vico 2, De Nicolao ne, Morse 6, Van Velsen ne. All. Bulleri.

: Beane 27, Jakovics 13, Ruzzier 5, Douglas 17, Scola 30, Virginio ne, Strautins 6, Ferrero 4, De Vico 2, De Nicolao ne, Morse 6, Van Velsen ne. All. Bulleri. Cremona: Cournooh 15, Palmi 10, Williams R. 11, Poeta 30, Williams T. 4, Mian 13, Hommes 22, Lee, Trunic ne, Donda ne. All. Galbiati.

Highlights: Varese-Cremona 110-105 d2ts

* * *

Dolomiti Energia Trentino - Carpegna Prosciutto Pesaro 70-71

Di Marco Arcari.

Trento : Browne 5, Maye 19, Forray 8, Sanders 10, Martin 10, Morgan 6, Conti ne, Mezzanotte 6, Pascolo ne, Jovanovic ne, Ladurner 4, Williams 2. All. Molin.

: Browne 5, Maye 19, Forray 8, Sanders 10, Martin 10, Morgan 6, Conti ne, Mezzanotte 6, Pascolo ne, Jovanovic ne, Ladurner 4, Williams 2. All. Molin. Pesaro: Delfino 14, Robinson J. 14, Zanotti 4, Filipovity 9, Robinson G. 12, Cain 6, Filloy 10, Drell 12, Tambone, Serpilli ne, Basso ne, Mujakovic ne. All. Repesa.

Highlights: Trento-Pesaro 70-81

* * *

Umana Reyer Venezia - Acqua S. Bernardo Cantù 80-75

Di Davide Fumagalli. Prosegue spedita la corsa dell'Umana Reyer Venezia che supera l'Acqua S.Bernardo Cantù nella 19esima giornata di Serie A e resta al secondo posto della classifica con 24 punti, nel gruppone alle spalle della capolista Milano. Per gli orogranata di Walter De Raffaele si tratta della sesta vittoria in fila, restano imbattuti nel 2021 e si preparano al meglio per le Final Eight di Coppa Italia dove nei quarti avranno il big match con la Virtus Bologna. Nonostante l'assenza di Bramos e le difficoltà a rimbalzo (42-36 per gli ospiti), Venezia la spunta con una bella prova corale coi 15 punti di Daye, i 13 di Watt e gli 11 a testa di Campogrande e Tonut. Per l'Acqua S.Bernardo, reduce dal successo contro Varese, arriva il quinto stop nelle ultime sei gare che significa ultimo posto a 10 punti proprio con l'Openjobmetis che ha due gare da recuperare. Bene il talentino Procida, 10 punti, ottimo Gaines con 23, molto interessante la prova di Bayehe, 16 punti e 11 rimbalzi.

La gara del Taliercio inizia subito a buon ritmo, Campogrande e Watt rispondono a Gaines e Leunen, poi Daye e Chappell insaccano tre bombe e Venezia conduce 26-21 al 10'. Nel secondo quarto Cantù viene fuori, Johnson fa -1, poi Procida piazza una tremenda schiacciata per il -2 sul 30-28, ancora il talento dell'Acqua S.Bernardo mette la bomba del 40-38, poi torna al lavoro Daye che firma 5 punti consecutivi e l'Umana Reyer conduce 47-44 all'intervallo.

In avvio di secondo tempo si accende Luca Campogrande, l'ex giocatore di Brindisi e Roma segna 8 punti di fila e la Reyer scappa a +11 sul 60-49! La squadra di Bucchi però non demorde, si affida a Procida ad un indiavolato Frank Gaines, rimonta e addirittura sorpassa al 30' sul 63-62 con una bomba dell'esterno mancino. L'ultimo periodo diventa decisivo e qui la squadra di De Raffaele cambia marcia, in difesa e come intensità: Stone a rimbalzo e De Nicolao dall'arco firmano lo strappo per il 72-67, poi Cantù perde Gaines per falli e Daye chiude la pratica con il canestrone del 75-67. Nel finale tornano a segnare Watt e Tonut, poi Smith allo scadere mette la bomba del definitivo 80-75.

Tre giocate da fenomeno di Procida contro Venezia

L'Umana Reyer Venezia ora dovrà pensare alle Final Eight di Coppa Italia mentre per il campionato tornerà il weekend del 28 febbraio: i lagunari avranno il big match in casa di Sassari, Cantù invece avrà una sfida decisiva in chiave salvezza in casa a Desio contro Treviso.

Venezia : Stone 5, Tonut 11, Watt 13, De Nicolao 8, Daye 15, Clark 4, Casarin, Cerella, Mazzola, Campogrande 11, Chappell 4, Vidmar 9. All. De Raffaele.

: Stone 5, Tonut 11, Watt 13, De Nicolao 8, Daye 15, Clark 4, Casarin, Cerella, Mazzola, Campogrande 11, Chappell 4, Vidmar 9. All. De Raffaele. Cantù: Johnson 10, Procida 10, Bayehe 16, Smith 7, Leunen 5, Baparapè ne, Kennedy 2, Lanzi ne, Gaines 23, Thomas, Pecchia 2, Caglio ne. All. Bucchi.

Highlights: Venezia-Cantù 80-75

* * *

De' Longhi Treviso - Happy Casa Brindisi 90-108

Di Marco Arcari. Palla a due ore 19:00

Treviso :

: Brindisi:

* * *

UNAHOTELS Reggio Emilia - Segafredo Virtus Bologna

Di Daniele Fantini. Palla a due ore 20:45

Reggio Emilia :

: Bologna:

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

