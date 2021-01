Momenti complessi alla Openjobmetis Varese . Sono ben 12 , infatti, i giocatori positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra nel club del quale è allenatore Massimo Bulleri. La società lo rende noto tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale. I test anti-Covid-19 sono stati effettuati questa mattina prima della partenza per Trieste, dove domani ci sarebbe stato il derby cromatico biancorosso con l’Allianz di coach Eugenio Dalmasson . Alcuni dei positivi sono lievemente sintomatici; tutti sono attualmente in isolamento.

Il club resta in attesa di disposizioni dal fronte della Lega Basket Serie A in merito all’incontro di domani, valido per la 13esima giornata, anche se è altamente improbabile che, in queste condizioni, la formazione ospite possa anche solo pensare di scendere in campo. Trieste, peraltro, allo stato attuale deve ancora recuperare l’incontro con Reggio Emilia il prossimo 6 gennaio. Originariamente questo match era stato programmato per la 7a giornata, ma ha subito un doppio rinvio.