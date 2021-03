Umana Reyer Venezia-AX Armani Exchange Milano 69-63

Di Daniele Fantini. Un mese e mezzo fa, Milano conquistava la finale di Coppa Italia quaranta minuti di pura tensione: l'appuntamento è vitale per l'autostima di Venezia dopo i tanti ko contro le big del nostro campionato, e altrettanto cruciale per una serata di riposo ai suoi grandi veterani: Rodriguez, Hines e Datome si uniscono in borghese all'infortunato Malcolm Delaney, e le fattezze del gruppo biancorosso sono molto distanti dal consueto. . Un mese e mezzo fa, Milano conquistava la finale di Coppa Italia asfissiando Venezia con una ripresa d'autore . Oggi, ruoli e momenti sono del tutto invertiti, e la Reyer può prendersi la giusta e meritata rivincita. La partita del Taliercio vive: l'appuntamento è vitale per l'autostima di Venezia dopo i tanti ko contro le big del nostro campionato, e altrettanto cruciale per un'Olimpia in crisi fisica, mentale e di certezze , e impegnata nel tour de force decisivo per il piazzamento nei playoff di Eurolega . Milano si trova nella scomodissima situazione di dover onorare l'impegno contro una diretta concorrente in Serie A guardando, contemporaneamente, alla doppia trasferta di Belgrado e Atene in arrivo in settimana, fattore che consiglia coach Messina di regalaresi uniscono in borghese all'infortunato, e le fattezze del gruppo biancorosso sono molto distanti dal consueto.

Mitchell Watt inchioda sull'alley-oop perfetto di Wes Clark

Venezia, di contro, è costretta a rinunciare ancora a Michael Bramos, ma trova nella quadratura del gruppo e nel talento dei suoi americani le armi giuste per riaprire le ferite di una Milano sanguinante. Si gioca una partita da playoff, nervosa, con ritmi bassi, povera di contenuti tecnici ma ricca di contatti, che il metro arbitrale, molto ballerino, fatica a controllare (50 falli totali più un tecnico a coach Messina). Con una base di questo genere, chi ne ha di più, vince. E, in questo momento, è la Reyer ad avere il serbatoio con la quantità di benzina maggiore.

Stefano Tonut frena dopo tre ventelli consecutivi (8 punti), ma Venezia pesca la sua scheggia impazzita in Jeremy Chappell, tostissimo, come suo solito, in difesa, e velenoso nel pugnalare ogni piccolo varco concesso dall'Olimpia: i 15 punti realizzati valgono il suo season-high. Al suo fianco, un Austin Daye pienamente ritrovato, anche se frenato da una scarica di falli commessa nel finale (14 punti, 5 rimbalzi): le buone indicazioni fornite nella ripresa contro Trieste, in cui era esploso dopo un lungo periodo di difficoltà, vengono confermate con una serata delle sue, con grandi movenze e istinti offensivi. Solido il lavoro di Wes Clark in regia (10 punti, 4 assist e un paio di giocate sontuose sulla sirena dei due quarti centrali) così come il contributo della batteria dei lunghi: Mitchell Watt (12+6 rimbalzi) e Gasper Vidmar (4 punti, 7 rimbalzi) proteggono il ferro e mettono in difficoltà una Milano che, già priva di Hines, si ritrova a fare i conti con l'involuzione di Zach LeDay (11 punti ma 2/9 al tiro e mentalmente ancora lontano dai suoi standard), i problemi prematuri di falli di Paul Biligha (4 in 12') e l'ennesimo infortunio (caviglia) che toglie dalla contesa anche Kaleb Tarczewski nel quarto periodo.

Nel finale, tesissimo e punto a punto, così come il resto della partita, decidono due ottime giocate di Watt e un paio di forzature di Shields e Punter, poi sfociate in un antisportivo dello stesso Punter su Tonut che, in lunetta, piazza i punti della staffa. Anche se dotata di una potenza di fuoco minore rispetto al consueto, l'Olimpia conferma le difficoltà offensive viste nelle ultime partite, frenata da un gioco di scarsa fluidità generale. L'1/12 dall'arco (peggior dato stagionale per la miglior squadra del campionato nella speciale categoria statistica) è il dato più indicativo. Non bastano i 13 di Kevin Punter (3/8 al tiro e ancora in difficoltà nel trovare i propri spazi senza un vero creatore di gioco al fianco), mentre proseguono i problemi per Shavon Shields (8 punti, 4/13, partito forte ma evaporato in maniera altrettanto rapida) e Vlado Micov (3), in netta difficoltà fisica e di riadattamento al ritmo-partita dopo i tanti stop che l'hanno frenato in questa sfortunatissima stagione.

Venezia : Clark 10, Chappell 15, Tonut 8, Stone, Watt 12; Denicolao 3, Mazzola, Campogrande 3, Daye 14, Casarin, Vidmar 4. N.e.: Cerella. All.: De Raffaele.

Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino 88-70

Di Davide Fumagalli. Prosegue la striscia dell'Openjobmetis Varese che all'Enerxenia Arena travolge 88-70 la Dolomiti Energia Trentino nella 24esima giornata di Serie A. La formazione di Massimo Bulleri centra il terzo successo consecutivo e si porta a 16 punti, agganciando Trento e Cremona, e lasciando Cantù solitaria all'ultimo posto a quota 14: match segnato dalle alte percentuali al tiro dei biancorossi, 67% da due, 15 su 35 da tre, e dalla superiorità a rimbalzo, 35 a 28. Per Varese sono cinque i giocatori in doppia cifra: spicca Beane con 21 punti, Ruzzier ne aggiunge 19 mentre Douglas chiude a 18 punti con 6 triple; doppie doppie sia per Scola, 10 con 11 rimbalzi, sia per Egbunu, 11 più 11. Si ferma invece la serie positiva di due successi dell'Aquila, sempre costretta ad inseguire sul parquet di Masnago: JaCorey Williams il migliore con 16 punti e 9 rimbalzi, ci sono anche i 13 di Morgan, i 12 di Sanders e i 10 punti con 6 assist di Gary Browne.

Tremenda stoppata di Egbunu, cancellato Browne

La sfida di Masnago vede l'Openjobmetis partire forte e volare sul 15-4 spinta da 10 punti di un indiavolato Ruzzier! La Dolomiti Energia riesce a destarsi con Williams e Martin, e al 10' è sotto 21-13. Nel secondo periodo Trento torna sotto, piazza un break di 12-0 e soprassa sul 23-21 con le triple di Morgan e Sanders. Da lì la gara è equilibrata, le due squadre si scambiano bombe, Browne e Sanders replicano a Douglas e Beane, e all'intervallo il tabellone dice 41-36 per i biancorossi.

La ripresa si apre con una gran schiacciata di Egbunu su alzata di Ruzzier, Trento resta a contatto coi canestri di Morgan e Browne, ma Douglas cambia marcia, insacca due triple per il +6, poi lo imita Beane con altri due missili e Varese va all'ultima pausa avanti 62-50. In avvio di ultimo periodo la Dolomiti Energia viene presa per mano da Forray che segna 6 punti in fila per il -10, poi Martin fa -8, ma la rimonta viene stoppata ancora e l'Openjobmetis scappa via. Douglas infatti mette l'ennesima tripla per il +11, Morse schiaccia il +13, infine sono Scola con una tripla e Ruzzier con due liberi a dare il +20 sull'80-60. Da lì è sostanzialmente "garbage time", c'è il tempo di vedere qualche schiacciata e si arriva all'88-70 conclusivo.

Ruzzier alza, Egbunu prende l'ascensore e inchioda

Nel prossimo turno, sabato prima di Pasqua, la Dolomiti Energia aprirà il programma alle 16.30 contro la Reyer Venezia, mentre Varese avrà il derby contro Milano in casa il lunedì di Pasquetta alle ore 18.15.

Varese : Morse 6, Douglas 18, Scola 10, Beane 21, Ruzzier 19, Strautins 3, Egbunu 11, De Nicolao, Ferrero, De Vico. All. Bulleri.

De' Longhi Treviso Basket-Allianz Pallacanestro Trieste

ore 19.00

Virtus Segafredo Bologna-Fortitudo Lavoropiù Bologna

ore 20.45

