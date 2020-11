L'Umana Reyer Venezia ha fatto sapere che i risultati degli ultimi test, arrivati in mattinata, hanno fatto emergere ulteriori nuove positività all’interno del gruppo squadra facendo salire a 11 i positivi al Covid-19. Le attività di squadra continuano ad essere sospese e i soggetti in isolamento fiduciario". Ieri l'Allianz Trieste ha comunicato "la positività al Covid-19 di un membro del team squadra. I test rapidi effettuati in mattinata sugli altri componenti hanno dato tutti esito negativo. L'attività della squadra è stata sospesa in via precauzionale".