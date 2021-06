MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Due vittorie al Forum in tre giorni e chance di chiudere i conti già in settimana con la serie pronta a spostarsi alla Segafredo Arena tra mercoledì e venerdì. Se la Virtus avesse potuto leggere il futuro ai blocchi di partenza delle Finals, avrebbe probabilmente pensato a un errore della macchina del tempo. Invece, il 2-0 è pura realtà. Una realtà meritatissima, frutto di una gara-2 condotta con lo stesso spartito della prima, fondata su un'altra straordinaria serata nella metacampo difensiva cui Milano continua a non trovare contromisure efficaci. Perché se le percentuali dall'arco migliorano leggermente (37% originato però da un numero altissimo di conclusioni, 11/30), l'Olimpia prosegue nel trovare l'area schermata (soltanto un misero 9/30 da due) e a stamparsi su quella serie di cambi difensivi portati con estrema aggressività contro cui non riesce mai a creare vantaggi né dal palleggio con gli esterni né, tantomeno, vicino a canestro, dove la leggerezza dei big-men diventa ora un problema molto serio.

Milos Teodosic con la tripla che sigilla la vittoria

Milos Teodosic dipinge, per la seconda volta in tre giorni, il perfetto ritratto della concretezza del campione: 21 punti, cinque triple (compresa quella della staffa per il +10 a 1'30" dalla sirena), 5 assist, 8 falli subiti e la stessa capacità di dominare il ritmo-partita già ammirata in gara-1. E, di fronte a tanta qualità, le 7 perse passano quasi inosservate rispetto all'enorme mole di palloni trasformati in punti e delizie. Ma le stigmate del campione non bastano per descrivere una partita che la Virtus vince ancora una volta grazie alla compattezza e alla solidità del gruppo, aggiudicandosi la battaglia del supporting-cast e, soprattutto, della batteria degli italiani. Pippo Ricci (15 punti, a lungo top-scorer della partita) domina in un primo tempo sontuoso, affiancato dal sempre ottimo Amar Alibegovic, entrambi utilissimi per aprire il campo in attacco e per reggere sui cambi difensivi. Marco Belinelli pennella giocate di classe purissima (13 punti e un paio di canestri con fallo subito d'antologia) e Alessandro Pajola, nonostante il minutaggio limitato per problemi di falli prematuri, è determinante per sgretolare ancora una volta le certezze di un attacco biancorosso sempre più timido, sfiduciato e ingolfato.

Canestro in rovesciata di puro istinto di Belinelli

Il ritratto delle paure dell'Olimpia emerge in maniera netta ed evidente nel quarto periodo: soltanto 6 punti in 8'23", tutti su tiro libero, con un orrido 0/15 dal campo prima del tappo tolto da una tripla di Shields quando ormai la partita è chiaramente indirizzata su sponda bianconera. Otto lunghissimi minuti di gioco stantio, palla ferma e individualismi deleteri, con conclusioni forzate dal perimetro, impalpabilità in vernice e una serie interminabile di rumore di ferri. Gli stessi problemi evidenziati da coach Ettore Messina al termine di gara-1, e ripresentatisi in maniera tragica e puntuale nel momento decisivo della seconda partita.

Eppure, nonostante le enormi difficoltà offensive, Milano resta attaccata alla partita in un quarto periodo di fisicità altissima, fattore che contrassegna una partita da vero spirito-playoff per 40 minuti, aiutata dalla sua difesa e da una Virtus che sente la pressione del traguardo in avvicinamento. Come due giorni fa, i canestri che spezzano l'equilibrio in maniera definitiva arrivano da chi meno te l'aspetti: una bomba inventata da Stefan Markovic, quasi in fotocopia a quella di gara-1, e un'altra sparata a sangue freddo da Alessandro Pajola, rilanciato nella mischia per i problemi di falli accusati da Teodosic nel finale.

Difesa uguale contropiede, esegue la Virtus Bologna

All'Olimpia non bastano i 13 punti con 3 assist di Sergio Rodriguez, il migliore sul piano emotivo e tecnico per i primi 30 minuti, a fronte di un'altra prestazione di scarso livello di Malcolm Delaney, mancato in regia, creatività e personalità. Funzionano a sprazzi anche Shavon Shields (16 punti, 10 nel primo tempo), e Zach LeDay, scomparso nella ripresa dopo una serie di buone giocate nella prima metà di gara. Poco incisivi Kevin Punter e Gigi Datome, oscuro Kyle Hines, sempre reticente nel guardare il canestro e meno solido del consueto in difesa, improduttiva la panchina, frenata dalle involuzioni di Paul Biligha e Riccardo Moraschini.

AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna 72-83

Milano : Delaney 10, Shields 16, Datome 6, LeDay 11, Hines 4; Punter 12, Moraschini, Brooks, Biligha, Rodriguez 13. N.e.: Cinciarini, Wojciechowski. All. Messina.

: Delaney 10, Shields 16, Datome 6, LeDay 11, Hines 4; Punter 12, Moraschini, Brooks, Biligha, Rodriguez 13. N.e.: Cinciarini, Wojciechowski. All. Messina. Bologna: Markovic 3, Weems 11, Abass, Ricci 15, Gamble 4; Belinelli 13, Hunter 4, Teodosic 21, Alibegovic 7, Pajola 5. N.e.: Nikolic, Adams. All.: Djordjevic.

Highlights: Milano-Virtus Bologna 72-83

