Virtus Segafredo Bologna-De'Longhi Treviso 97-68

Di Daniele Fantini. Dopo aver incassato tre sconfitte consecutive tra Eurocup e campionato, la Virtus si regala una serata di conforto con una grande cavalcata nel suo penultimo appuntamento di Serie A prima del season-finale del 10 maggio a Trento. La partita vera dura poco più di un quarto, il tempo necessario alla squadra di Djordjevic di imporre la superiorità tecnica e soprattutto fisica nel verniciato contro una Treviso deconcentrata e molle nella metacampo difensiva. Julian Gamble (16 punti, 7 rimbalzi) spadroneggia sotto canestro con un avvio di livello straordinario, Awudu Abass (12) e Vince Hunter (13+4) portano energia e produttività dalla panchina e Alessandro Pajola orchestra l'attacco alla perfezione supplendo all'assenza dell'infortunato Stefan Markovic e permettendo a Milos Teodosic soltanto un breve cameo a cavallo dei due periodi iniziali (4 assist in 8 minuti).

Pajola manda Gamble a schiacciare con un assist alla Teodosic

Il +19 dell'intervallo lungo (51-32) si dilata fino a superare i trenta punti in una ripresa che scorre senza sussulti e con una Treviso incapace di reagire ai colpi incassati: c'è spazio per qualche giocata di fino di Marco Belinelli (13), qualche zampata di Pippo Ricci (11+11 rimbalzi), un paio di canestroni di Josh Adams (8) e tanti minuti regalati ai giovani e alle seconde linee su entrambi i fronti. L'MVP è Alessandro Pajola, autore di una partita da 8 punti e 9 assist, suo massimo in carriera. Ed è record di franchigia (pareggiato) anche il conto degli assist totali della Virtus (30), a conferma di un attacco condotto con grande fluidità ma anche della blanda opposizione avversaria.

Mentre la Virtus sigilla il terzo posto in graduatoria con un record di 19-8, la De'Longhi incassa il secondo ko consecutivo dopo quello contro Varese ma conserva la sesta piazza (14-13) preparandosi ai playoff come grandissima sorpresa della stagione in quello che, con grande probabilità, potrebbe proprio essere un incrocio al primo turno con la stessa Bologna. In una serata sciagurata nel tiro da fuori (soltanto 5/31), non servono i 12 punti con 5 assist di Matteo Imbrò, gli 11 di un David Logan tenuto a riposo nel lungo garbage-time della ripresa e i 10 di un poco incisivo DeWayne Russell. Mancano il classico apporto all-around di Michal Sokolowski (8), la solidità di Christian Mekowulu e Nikola Akele in vernice e la scintilla di Trent Lockett dalla panchina.

: Pajola 8, Belinelli 13, Weems 6, Ricci 11, Gamble 16; Abass 12, Hunter 13, Adams 8, Teodosic, Alibegovic 6, Nikolic 2, Deri 2. All.: Djordjevic. Treviso: Russell 10, Logan 11, Sokolowski 8, Akele 6, Mekowulu 6; Imbrò 6, Bartoli, Vildera 4, Piccin 1, Lockett 2, Chillo 8. All.: Menetti.

Banco di Sardegna Sassari-Dolomiti Energia Trentino 94-76

Di Davide Fumagalli. A breve il report completo...

: Spissu 11, Bilan 14, Burnell 15, Bendzius 28, Gentile 5, Treier 6, Happ 3, Chessa, Re 2, Kruslin 5, Gandini, Katic 5. All. Pozzecco. Trento: Williams 11, Sanders 15, Martin 9, Morgan 19, Browne 9, Conti, Ladurner 6, Pascolo ne, Jovanovic ne, Forray 2, Maye 5. All. Molin.

