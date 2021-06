Guarda gara-4 tra Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano su Eurosport Player

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Segafredo Virtus Bologna - AX Armani Exchange Milano 18:50-21:05 Live

13' - 30-27 - Recupero di Pajola e canestro di Alibegovic nel cuore dell'area biancorossa. Tripla di Weems in transizione.

Serie A Milano ha le spalle al muro: come può riaprire la serie delle Finals? IERI A 07:55

12' - 25-27 - Gran palla di Belinelli per Alibegovic. Pajola segna dal palleggio dal limite dell'area.

11' - 21-27 - Stoppata di Hines su Weems, bomba di Cinciarini dall'angolo. Grande risposta di Belinelli dai cinque metri.

FINE PRIMO QUARTO - Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano 19-24

10' - 19-24 - Weems spara una tripla assurda da nove metri. Punter risponde con un long-two in step-back. Alibegovic schiaccia su assist di Belinelli per chiudere il primo quarto.

9' - 14-22 - Fallo di Punter su Belinelli e bonus esaurito anche per Milano. Punter in transizione su assist di Cinciarini.

8' - 14-20 - Tripla di Punter in transizione.

7' - 14-17 - Lay-up di Hunter a rimbalzo offensivo. Tripla di Pajola su assist di Belinelli. Fallo in attacco di LeDay.

6' - 9-17 - Palla persa da Hunter su rimessa da fondo. Turnover di Hines sull'azione successiva. Secondo fallo di Teodosic a rimbalzo su Rodriguez: 2/2 in lunetta.

5' - 9-15 - Fallo di Gamble su Hines: 2/2 ai liberi. Datome segna dal palleggio dal mezzo angolo. Poi ancora Datome, and-one in contropiede con fallo di Pajola.

4' - 9-8 - Schiacciata di LeDay in contropiede dopo un recupero di Datome. Jumper di Pajola dalla media.

3' - 7-6 - Schiacciata di Abass, che coglie impreparata la difesa dell'Olimpia.

2' - 5-6 - Tripla dal palleggio di Markovic. Fallo di Abass sulla penetrazione di Shields: 2/2 in lunetta. Recupero di Rodriguez e canestro in contropiede di Shields.

1' - 2-2 - Forzatura di Shields, lay-up di Markovic in penetrazione centrale. Hines a rimbalzo offensivo dopo un errore di Datome.

Il quintetto scelto da coach Ettore Messina per l'Olimpia Milano: Rodriguez, Shields, Datome, LeDay. Hines.

Il quintetto scelto da coach Sasha Djordjevic per la Virtus Bologna: Markovic, Abass, Weems, Ricci, Gamble.

Nessuna squadra nella storia delle Finali del campionato di Serie A con la formula delle 7 gare ha mai recuperato da uno svantaggio di 0-3. Milano si ritrova a fare i conti con una storia finora proibitiva.

Altro cambiamento tattico nel roster per coach Ettore Messina. Dopo l'esperimento con Kaleb Tarczewski titolare in gara-3, torna nei dodici Zach LeDay. Confermato, invece, Vlado Micov al posto dell'infortunato Malcolm Delaney. Sempre out Michael Roll.

Amici di Eurosport, bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di gara-4 delle LBA Finals tra Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano. Già volata sul 3-0 , la squadra di coach Sasha Djordjevic avrà la chance di chiudere i conti questa sera e cucirsi sul petto il 16° Scudetto della storia, un titolo che manca dall'ormai lontano 2000-01.

Serie A Djordjevic: "Partita giocata nel modo giusto, con umiltà e concentrazione" IERI A 21:41