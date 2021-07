Virtus Bologna ed Ekpe Udoh si avvicinano, e il centro nigeriano potrebbe essere il primo vero grande colpo della nuova gestione di Sergio Scariolo Partizan Belgrado nonostante il forte legame tra il giocatore e coach Zeljko Obradovic: Udoh fu uno dei pretoriani dell'allenatore più vincente d'Europa nel 2017, vincendo l'Eurolega con il Fenerbahçe come MVP delle Final Four. Il sorpasso sulla squadra serba è doppiamente importante perché edsi avvicinano, e il centro nigeriano potrebbe essere il primo vero grande colpo della nuova gestione di Sergio Scariolo dopo la firma di Kevin Hervey . Secondo quanto riportato dalla stampa locale, le Vu Nere avrebbero battuto la concorrenza dell'agguerritissimononostante il forte legame tra il giocatore e coachUdoh fu uno dei pretoriani dell'allenatore più vincente d'Europa nel 2017, vincendo l'Eurolega con il Fenerbahçe come MVP delle Final Four. Il sorpasso sulla squadra serba è doppiamente importante perché diretta avversaria anche in Eurocup e impegnata nella costruzione, proprio come la Virtus, di una squadra super-competitiva per mettere il trofeo in bacheca e riconquistare l'accesso all'Eurolega per spodestare gli eterni rivali della Stella Rossa.

Se la trattativa dovesse effettivamente sfociare in un accordo concreto, Udoh andrebbe a occupare lo slot di centro titolare in sostituzione di Julian Gamble, fornendo a coach Scariolo un grosso upgrade in termini di carisma, qualità difensiva, presenza in area e, soprattutto, esperienza internazionale. Dopo aver lasciato il Fenerbahçe da campione d'Europa, Udoh è tornato in NBA indossando la canotta degli Utah Jazz per due stagioni con un ruolo marginale prima di monetizzare in Cina, con i Beijing Ducks. A 34 anni, però, ha ancora possibilità di dare molto alla causa, e il progetto Virtus, estremamente ambizioso, potrebbe innescare la scintilla perfetta per rilanciare la carriera.

nel girone dell'Italia a Tokyo. Al momento, Udoh è impegnato con la nazionale nella preparazione alle Olimpiadi. La Nigeria, che pochi giorni fa ha battuto il Team USA in una partita amichevole giocata a Las Vegas, saràa Tokyo.

