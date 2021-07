Virtus Segafredo Bologna ha annunciato di aver ingaggiato con contratto biennale Ekpe Udoh, centro americano con passaporto nigeriano classe 1987, 208 cm per 111 kg. Udoh sostituirà Julian Gamble nel ruolo di centro titolare, portando alla squadra di coach Sergio Scariolo presenza fisica in vernice, carisma, qualità difensiva e una grossa dose di esperienza consumata in tanti anni trascorsi sui parquet di Eurolega e NBA. Un grande nome per continuare a vincere in campionato e alzare il livello in coppa con l'obiettivo puntato sull'Eurolega. Dopo diversi giorni di corteggiamento e mezzi accordi intavolati, laha annunciato di aver ingaggiato, centro americano con passaporto nigeriano classe 1987, 208 cm per 111 kg. Udoh sostituirànel ruolo di centro titolare, portando alla squadra di coach Sergio Scarioloconsumata in tanti anni trascorsi sui parquet di Eurolega e NBA.

In Europa, Udoh ha vinto l'Eurolega nel 2017 con il Fenerbahçe Istanbul di Gigi Datome e coach Zeljko Obradovic, ricevendo anche il premio di MVP delle Final Four. In NBA, dopo essere stato scelto con la numero 6 al draft del 2011, ha indossato le casacche di Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers e Utah Jazz per un totale di 400 gare disputate tra regular-season e playoff (3.5 punti e 2.9 rimbalzi in meno di 15 minuti di media).

nel campionato cinese, con i Beijing Ducks e i Beijing Royal Fighters. Udoh sarà presto impegnato nelle Olimpiadi di Tokyo con la nazionale nigeriana, inserita nel girone Nelle ultime due stagioni, dopo aver tentato una seconda avventura in NBA con un ruolo marginale a Utah, ha militato, con i Beijing Ducks e i Beijing Royal Fighters. Udoh sarà presto impegnato nelle Olimpiadi di Tokyo con la, inserita nel girone con la Nazionale azzurra di coach Meo Sacchetti

"Al termine di una trattativa complicata dalla presenza di interesse da parte di squadre di EuroCup e Euroleague, Ekpe Udoh ha scelto di approdare alla Virtus Segafredo - le parole del Direttore Generale delle Vu Nere, Paolo Ronci -. Giocatore da 400 partite NBA ed un biennio europeo al Fenerbache, coronato da una Euroleague vinta da MVP, oltre ai due titoli nazionali nella BSL turca, porta al roster un ulteriore grande contributo di mentalità vincente ed esperienza ai massimi livelli. Diamo il benvenuto ad Ekpe, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023".

