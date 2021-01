Basket

Basket, Seriei A: Robinson fa volare Zanotti, arrivano due schiacciatone al ferro

Simone Zanotti mostra già un'intesa perfetta con Gerald Robinson, ultimo arrivato in casa Carpegna Prosciutto Pesaro: i due combinano per firmare un paio di azioni spettacolari chiuse al ferro nella partita vinta per 98-88 sulla Germani Brescia.

00:00:41, 2 Visualizzazioni, un' ora fa