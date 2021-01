Basket

Basket, Setie A: Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Acqua S.Bernardo Cantù 98-92

Il Banco di Sardegna Sassari si assicura il terzo posto nella griglia delle FinalEight di Coppa Italia piegando l'Acqua San Bernardo Cantù per 98-92. Miro Bilan detta il passo con 27 punti, seguito dai 26 di Eimantas Bendzius, per Cantù non servono i 23 del debuttante Frank Gaines e i 21 di Jaime Smith.

00:06:42, 16 Visualizzazioni, un' ora fa