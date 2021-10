Basket

Basket, Top 5: le giocate migliori della 3ª giornata, Egbunu come Michael Jordan

BASKET - Banks per Konate, ancora Konate con la stoppata, Rich per Elegar, Sanford-Jones, ma soprattutto Gentile per Egbunu: ecco le 5 migliori giocate di questa settimana dalla Serie A di basket.

00:01:31, 38 minuti fa