Questa la nota ufficiale del club reggiano: "Pallacanestro Reggiana comunica che in virtù del manifestarsi, tra il tardo pomeriggio di venerdì e la giornata di sabato, di sintomatologie da Covid-19 in numerosi componenti del Gruppo Squadra, sono stati effettuati nella mattinata odierna gli accertamenti diagnostici tramite test antigenici. Gli esiti dei tamponi hanno mostrato positività negli atleti Jamis Blums, Federico Bonacini, Josh Bostic, Leonardo Candi, Ibrahima Cham, Mouhamet Diouf, Marco Giannini, Justin Johnson, Tomas Kyzlink e Brandon Taylor , oltre che nel fisioterapista Stefano Bini . A questa lista va aggiunto Filippo Baldi Rossi , positivo già da giovedì 29 ottobre. Al momento tutti i positivi sono in isolamento e stanno seguendo le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie. La Legabasket ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita in calendario oggi con la De’Longhi Treviso . La società ha temporaneamente sospeso l’attività agonistica della prima squadra".

"La LBA continuerà a tenere monitorata la situazione e comunicherà sia le modalità di recupero della partita, sia le ulteriori disposizioni opportune", fa sapere la Legabasket di Serie A in una nota. Per la Unahotels è il primo rinvio mentre per la De'Longhi Treviso è la seconda domenica in fila in cui non scende in campo dopo quella di settimana scorsa in casa con Cantù per i numerosi positivi nel gruppo dell'Acqua S.Bernardo.