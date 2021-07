Ultima coda, e non del tutto felice, per la finale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Nella decisiva gara-4, infatti, Vince Hunter è stato trovato positivo a un controllo antidoping, in particolare al Carboxy THC, il principale metabolite secondario del Delta-9-tetraidrocannabinolo, che si viene a formare nel corpo dopo il consumo di cannabis.

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha rilevato e accolto l’istanza presentata dalla Procura Nazionale Antidoping, sospendendo in via cautelare il giocatore, che assieme ai suoi compagni proprio l’11 giugno aveva conquistato lo scudetto numero 16 per le V nere, il primo dopo vent’anni.

Paradossalmente, Hunter aveva appena rinnovato con il club bianconero: biennale con scadenza il 30 giugno 2023. Resta ora da capire quale sarà l’entità della squalifica, anche se generalmente i tempi sono piuttosto ridotti in casi come questo.

Il numero 32 della Virtus aveva messo a segno, nella stagione, 9.9 punti di media in campionato e 9.3 in EuroCup, dove è stato anche MVP delle Top 16. Nella citata gara-4 per lui 6 punti e 3 rimbalzi in 18 minuti di impiego.

