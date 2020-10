Come prevedibile, la LegaBasket ha rinviato l'anticipo della sesta giornata di campionato tra Acqua San Bernardo Cantù e Allianz Pall. Trieste, in programma sabato 31 ottobre alle ore 20.00. La formazione brianzola ha infatti annunciato otto positivi al coronavirus nel Gruppo Squadra, e ha sospeso ogni attività per tutelare la salute di atleti e staff.