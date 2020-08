Eurosport Supercoppa 2020, la programmazione tv: Milano-Cantù giovedì alle 17

Giovedì 27 agosto con il derby tra AX Armani Exchange e Acqua S.Bernardo al Forum di Assago si alza il sipario sulla Supercoppa Italiana targata Eurosport, il primo torneo della stagione che coinvolgerà tutte le squadre di Serie A. Tutti i match su Eurosport Player, Final Four il 19 e 20 settembre a Bologna e finalissima in chiaro in esclusiva anche sul NOVE.

Dopo quasi sei mesi il basket riparte con la Supercoppa Italiana targata Eurosport, il primo torneo della stagione che coinvolgerà tutte le squadre di Serie A divise in quattro gironi e si concluderà con la Final Four di Bologna il 19 e il 20 settembre. Giovedì 27 agosto è la data del via: alle ore 17 al Forum di Assago, rigorosamente a porte chiuse, si sfideranno AX Armani Exchange Milano e Acqua S.Bernardo Cantù, match che vale come anticipo della sesta e ultima giornata del gruppo A. Da sabato 29 inizierà il programma vero e proprio con la prima giornata dei quattro gironi e ben quattro sfide spalmate tra le 18 e le 20:45.

Tutti i match verranno trasmessi LIVE e on-demand su Eurosport Player, la finalissima andrà in chiaro in esclusiva anche sul NOVE.

Questa la programmazione televisiva dal 27 agosto al 2 settembre:

A|X Armani Exchange Milano – Acqua S.Bernardo Cantù - giovedì 27/08/2020 ore 17.00 Eurosport Player

Openjobmetis Varese – A|X Armani Exchange Milano – sabato 29/08/2020 ore 18.00 Eurosport Player

Vanoli Cremona – Virtus Segafredo Bologna – sabato 29/08/2020 ore 19.00 Eurosport Player

Acqua S.Bernardo Cantù – Germani Brescia – sabato 29/09/2020 ore 20.00 Eurosport Player

UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – sabato 29/08/2020 ore 20.45 Eurosport Player

Umana Reyer Venezia – De’Longhi Treviso Basket – domenica 30/08/2020 ore 18.00 Eurosport Player

Allianz Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino – domenica 30/08/2020 ore 20.00 Eurosport Player

Acqua S.Bernardo Cantù – A|X Armani Exchange Milano – lunedì 1 settembre 2020 ore 18.00 Eurosport Player

Germani Brescia – Openjobmetis Varese – lunedì 1 settembre 2020 ore 19.30 Eurosport Player

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – Vanoli Cremona – lunedì 1 settembre 2020 ore 20.30 Eurosport Player

Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia – lunedì 1 settembre 2020 ore 20.45 Eurosport Player

De’Longhi Treviso Basket - Allianz Pallacanestro Trieste – Martedì 2 settembre 2020 ore 18.00

Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia – Martedì 2 settembre 2020 ore 20.00

Il grande basket su Eurosport

Il nuovo accordo tra Lega Basket Serie A e Eurosport vedrà ancora al centro della grande offerta di basket Eurosport Player, il servizio ott di Eurosport. Eurosport Player sarà l’unica piattaforma grazie alla quale si potranno vedere live tutte le partite del basket italiano con analisi, commenti a bordo campo e approfondimenti. Ma non finisce qui, i big-match del campionato saranno disponibili anche su Eurosport 2, il canale lineare del gruppo visibile anche sulla piattafoma Sky e Dazn.

Confermata la squadra di commentatori di Eurosport che vede Mario Castelli, Andrea Solaini e Niccolò Trigari con al commento tecnico Franco Casalini, Andrea Meneghin, Marco Mordente e Hugo Sconochini. A bordo campo preview dei match e commenti post-gara con Guido Bagatta e Giulia Cicchinè.

Ad arricchire l’offerta di basket di Eurosport Player, inoltre, anche per la prossima stagione sarà possibile seguire tutti i match di Eurolega, con un incontro a giornata live anche su Eurosport 2.

