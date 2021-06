Gianmarco Pozzecco sta per firmare per entrare nello staff tecnico del club milanese e fare da vice di Ettore Messina. Incredibile a Milano: nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficializzazione di una notizia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Dopo il suo addio a Sassari , infatti,

Il posto di primo collaboratore del tecnico del club meneghino era rimasto vacante dopo l'addio di Tom Bialaszewski e i principali candidati erano Piero Bucchi e Massimo Bulleri, ma alla fine il Poz ha sbaragliato la concorrenza di tutti quanti.

La scelta per dividere le responsabilità

A quanto pare la decisione di avere un elemento di questo calibro in panchina non come primo allenatore, ma come secondo, vuole ricalcare le abitudini già in vigore in NBA di dividersi pesi e responsabilità in una stagione lunga, fatta di tante trasferte e di uno spogliatoio non sempre facile da gestire. Pozzecco era già passato per l'Olimpia quando era stato dirigente dell’Armani Junior Program da gennaio 2009 al termine della stagione successiva. E non è la prima volta in cui il goriziano accetta di sedere in panchina non come primo allenatore, ma come secondo: fu a Zagabria, dal 2015 al 2017, quando fece il vice di Veljko Mrsic dopo aver allenato Varese la stagione precedente.

