Da una parte, il desiderio di portare a termine la stagione in ogni modo possibile dopo aver già bruciato quella scorsa. Dall'altra, il duro impatto con la realtà economica del movimento che, all'interno di una nuova situazione di partite a porte chiuse, potrebbe subire perdite irreparabili per le classe dei club. Sospendere nuovamente il campionato implicherebbe il grosso rischio di un'implosione a livello di interesse, sociale e mediatico. Continuare a giocare in queste condizioni, invece, porrebbe lo spettro del fallimento economico dietro l'angolo. Il basket italiano è a un bivio, ma entrambe le strade celano pericoli enormi.

Basket in rosso di 22.5 milioni con le gare a porte chiuse

L'edizione cartacea del Sole 24 Ore di oggi dedica un focus all'economia generata dal ticketing e dalle campagne abbonamenti dei tre maggiori sport di squadra del campionato italiano (calcio, basket, volley). Se il calcio ha le capacità maggiori di assorbire le perdite economiche derivanti dai mancati incassi del botteghino grazie a importanti accordi per i diritti tv, la sofferenza per basket e volley è garantita, eccezion fatta per pochissime realtà di grande livello.

Le perdite nel mondo della pallacanestro ammontano a circa 22.5 milioni di euro, calcolati sui dati della stagione 2018-19, l'ultima regolarmente conclusa prima dello scoppio della pandemia. Ticketing e abbonamenti della Serie A avevano generato 12.5 milioni di euro, mentre la LNP (Serie A2 e Serie B) ne aveva aggiunti 10. Altri dieci i milioni prodotti dal volley: 7.5 per la Serie A maschile, che comprende i primi tre campionati nazionali, e 2.5 dalla Lega Serie A femminile (A1 e A2).

L'appello di Gandini: "Ci servono aiuti pubblici"

Il presidente di Lega, Umberto Gandini, rilancia l'appello allo Stato perché riconosca anche alle società di basket professionistico la possibilità di ricevere aiuti pubblici con i ristori: in questo modo, i club di Serie A e LNP potrebbero contare su quell'apporto economico che, a inizio stagione, si pensava potesse arrivare comunque dalla presenza di pubblico contingentato sugli spalti, in una misura del 25% come successo per le prime gare di stagione, prima delle ordinanze che hanno limitato la capienza a 200 e, successivamente, a 0 con il nuovo dpcm che ha diviso l'Italia in tre zone.

"Noi continuiamo a giocare, rispettando protocolli e disposizioni di legge, consapevoli dell'importanza di andare avanti anche per senso di responsabilità sociale - dichiara Gandini -. Ci mancano molti ricavi, cosa che si traduce in mancanza di liquidità anche avendo redatto budget contenuti. Senza i ritorni delle campagne abbonamenti e dei ricavi dei palazzetti il movimento non sta in piedi. In altri Paesi i governi sono stati più efficaci: in Francia, ad esempio, il basket ha potuto contare su un prestito garantito dallo Stato e restituibile in più anni per far fronte alla mancanza del pubblico. L'imperativo è terminare la stagione senza mettere a repentaglio i club, e questo non sarà possibile senza interventi tangibili di sostegno finanziario e fiscale".

Ancora più preoccupante la situazione della LNP, che, dopo aver iniziato la stagione con la Supercoppa del Centenario, ha posticipato la partenza del campionato al 22 novembre, in pieno regime di porte chiuse. Il presidente, Pietro Basciano, lancia l'allarme. "I nostri tornei partiranno il 22 novembre, ma senza aiuti pubblici si rischia un'ecatombe di club che non potranno contare neppure su quella quota minima del 25% di pubblico che avevamo proposto".

La proposta del volley: prestiti agevolati da 200/800.000 euro

Una proposta seria arriva da Massimo Righi, presidente della Lega volley Serie A: non è una richiesta di denaro pubblico a fondo perduto come stabilito per altre categorie, ma prestiti agevolati che possano permettere alle nostre società di basket e volley di poter respirare fino al termine della stagione.

"Non vogliamo creare allarmismi e siamo consci della nostra funzione sociale. Ciò non toglie che stiamo andando incontro a una grave crisi di liquidità, essendo venute meno le nostre principali entrate. Non chiediamo risorse a fondo perduto, ma prestiti agevolati da 200.000/800.000 euro a club, da restituire nei prossimi dieci anni e da usare per le spese correnti, che ci consentano di concludere la stagione senza ulteriori difficoltà".

