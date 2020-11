Basket

Serie A basket, Top 5: le migliori giocate della 9ª giornata

Teodosic per Ricci: quale poteva essere la migliore giocata del 9° turno di Serie A di Basket se non quella vista nel derby di Bologna? Ma se volete vedere spettacolo vero dovete far passare anche le altre quattro che compongono la Top 5 di questa settimana.

