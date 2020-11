Basket

Serie A: Bortolani batte la difesa di Milano con un circus-shot

Per Giordano Bortolani serve un tiro acrobatico tra due avvresari per riuscire a segnare in una serata difficilissima per la sua Germani Brescia contro la difesa dura dell'Olimpia Milano.

00:00:19, 1 Visualizzazioni, 14 minuti fa