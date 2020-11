Anche l'Allianz Trieste si ritrova a fronteggiare un grosso focolaio interno di coronavirus. La società biancorossa ha annunciato la p ositività di 10 componenti del Gruppo Squadra dopo il giro di tamponi effettuato lunedì: l'attività è stata sospesa anche a livello individuale e giovedì verranno fatti ulteriori test per escludere un allargamento del contagio. La partita di sabato sera contro la De'Longhi Treviso , valida per la nona giornata di campionato, sarà molto probabilmente rimandata.

"Stiamo affrontando la situazione con grande attenzione - ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci - facendo tutto quello che ci è possibile per tutelare al massimo la salute degli atleti, del personale e delle loro famiglie. Quello che è successo anche a noi, che siamo sottoposti a continui controlli, deve essere un monito per adottare sempre le massime precauzioni e seguire scrupolosamente le indicazioni dell'autorità perché il Covid-19 non va assolutamente sottovalutato".