Un nuovo focolaio di coronavirus potrebbe aver colpito la UnaHotels Reggio Emilia . Dopo l'annuncio della positività di Filippo Baldi Rossi arrivato nella giornata di giovedì, altri 8 giocatori e un membro dello staff hanno manifestato sintomi riconducibili al Covid-19. L'intero Gruppo Squadra è stato sottoposto a un nuovo giro di tamponi e i risultati definitivi saranno comunicati nella mattinata di domani, domenica 1° novembre: se le positività, come sembra, dovessero essere accertate, sarà rinviata la gara in programma alle 18:00 contro la De'Longhi Treviso .

Per Treviso si tratterebbe della seconda partita consecutiva saltata, dopo quella dello scorso weekend con Cantù. La formazione brianzola, che ha avuto una situazione molto simile a quella della Reggiana, non è scesa in campo nemmeno nell'anticipo di questa giornata contro Trieste.