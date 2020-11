Come sospettato per l'insorgere di sintomatologia riferibile a infezione da coronavirus in alcuni componenti del Gruppo Squadra nei giorni successivi alla trasferta di Pesaro, la Vanoli Cremona ha annunciato cinque nuovi positivi accertati oltre a Jarvis Williams, il primo giocatore contagiato e assente nell'ultimo impegno di campionato. A questi si aggiungono altri due casi sospetti che hanno manifestato sintomi nella mattinata di oggi, venerdì 6 novembre: secondo quanto riporta "La Provincia", sono già stati isolati e verranno sottoposti a ulteriori esami nelle prossime ore.