Serie A: Fabio Mian segna 25 punti contro Pesaro, massimo in carriera

Nonostante la sconfitta in overtime della sua Vanoli Cremona, Fabio Mian gioca una grande partita in trasferta contro la VL Pesaro realizzando 25 punti, suo massimo in carriera in Serie A.

00:01:27, 9 Visualizzazioni, 2 ore fa