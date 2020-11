Domani, giovedì 5 ottobre, il board di Eurolega si riunirà in via virtuale con le federazioni delle squadre impegnate nella massima competizione continentale. All'ordine del giorno la necessità di trovare un accordo sulle possibili date per il recupero delle partite rinviate (e che saranno rinviate nelle prossime settimane) per i contagi da coronavirus: avendo l'Eurolega mantenuto il format da 34 gare di regular-season, i calendari sono molto serrati e i tempi stretti.

Ettore Messina, head-coach dell'Olimpia Milano, ha avanzato una proposta per dividere la stagione in due tronconi, il primo dedicato ai campionati nazionali da terminare entro marzo, e il secondo completamente rivolto alle competizioni europee, da ultimare entro giugno, in tempo per il pre-olimpico di Tokyo. L'idea ha raccolto il favore della Reyer Venezia, impegnata in Eurocup, ma non quello di altre squadre, come Trento (Eurocup) e Sassari (Champions League), che preferiscono proseguire con il sistema attuale o, nel peggiore degli scenari, ricorrere all'allestimento di bolle per le coppe durante la stagione.

Anche Umberto Gandini, presidente della LegaBasket, sembra indirizzato verso il mantenimento del sistema attuale delle competizioni, nonostante un'apertura verso un possibile cambio di format lasciata intendere nella prima risposta alla proposta di Messina: la Serie A ha impegni verso sponsor, partner, televisioni e tifosi che devono essere onorati, e un'ipotetica riduzione/compressione del calendario con chiusura a marzo rischierebbe di aumentare il danno economico e di immagine in un periodo storico già molto complicato dopo la sospensione totale dell'attività nella scorsa stagione. Ecco le sue parole raccolte dal "Corriere dello Sport".

"La mia priorità è la salute di tutti i tesserati coinvolti. L'intenzione è disputare il campionato di Serie A fino alla fine. Capisco le perplessità esternate nella lettera di Messina, ma non sono tenuto a commentarle. Gli organizzatori delle coppe europee hanno previsto protocolli con misure più stringenti. Non sta a me intervenire in questo campo. Noi stiamo seguendo quelli che arrivano dal Governo e dal CTS. Sono molto simili a quelli validi per il calcio, con l'aggiunta dei test antigenici, in caso di positività, in tempi prossimi alla gara. È chiaro che, se il Governo o la crescita dei contagi ci obbligheranno a fare certe scelte, ci adegueremo, ma non finiremo il campionato a marzo perché ce lo dice l'Eurolega".

