Serie A, highlights: Brindisi-Brescia 74-71

Ottava meraviglia consecutiva per l'Happy Casa Brindisi, che regola anche la Germani Brescia tra le mura amiche del PalaPentassuglia. Partita combattuta, in cui Brescia non sembra pagare minimamente il tour de force dell'ultima settimana (4 gare in 8 giorni). Alla fine, risulta decisivo un parziale di 11-0 (da 62-69 a 73-69) nell'ultimo quarto, con Nik Perkins protagonista (15+11).

